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В некоторых городах Украины из-за непогоды начались сложности с работой общественного транспорта

7 января 2024 23:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В некоторых городах Украины из-за непогоды начались сложности с работой общественного транспорта
Люди ждут трамвая во время метели. Иллюстративное фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В некоторых городах Украины начались затруднения с работой общественного транспорта. Причиной этому стала непогода, пришедшая в регионы 7 января.

Об этом сообщает Ми Україна.

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Известно, что в Днепре из-за ледяного дождя и увеличения количества ДТП общественный транспорт теперь будет работать с изменениями — трамваи могут задерживаться, увеличились интервалы между автобусами, а троллейбусы значительно отклоняются от привычного расписания.

А вот в Запорожье движение троллейбусов остановилось совсем. С завтрашнего дня его могут восстановить, однако это будет зависеть от погодных условий.

Кроме того, украинских водителей призвали не выезжать на дороги без необходимости и пользоваться специальными техсредствами для вождения во время гололедицы.

Напомним, что в Украине с 7 по 9 января будут сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха до -19...-25 °C и сильные снегопады во всех регионах, из-за чего ситуация на дорогах будет затруднена.

Также мы писали, что в течение следующих дней, с 7 по 9 января, в Одессе и области ожидается значительное ухудшение погодных условий: ветер и метели. Из-за непогоды одесские школьники могут перейти на дистанционное обучение.

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