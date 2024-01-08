Карпаты засыпали снегом — туристов предупреждают об опасности
В Карпатах насыпало более полутора метров снега. Температура воздуха в горах может варьироваться в пределах -13...-20 °C.
Об этом сообщают отдыхающие и синоптики Укргидрометцентра.
Как выглядят Карпаты 8 января
Туристы, которые в это время находятся на отдыхе в украинских Карпатах, а также местные паблики опубликовали видео, где Карпаты полностью замело снегом.
На видео видно, как туристы подняли на высокогорье и из-за сильного ветра со снегом просто не могут устоять на ногах. Отдыхающие говорят, что средняя высота снега в горной зоне Карпат достигает 154 см.
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Накануне синоптики сообщали, что в Украине сегодня до -20°C, местами сильный снег и метели.
Предупреждение от синоптиков
Синоптики Укргидрометцентра предупреждали о снеголавинной опасности III уровня на протяжении 8-9 января на высокогорье Ивано-Франковской области.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — говорится в сообщении.
Кроме того, умеренная снеголавинная опасность II уровня 8-9 января предполагается на высокогорье Закарпатской области.
Напомним, на утро 8 января во Львове и области наблюдается значительное усложнение движения на некоторых участках. Это происходит из-за непогоды, в частности, гололедицы.
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