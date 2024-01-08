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Карпаты засыпали снегом — туристов предупреждают об опасности

8 января 2024 14:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Карпаты засыпали снегом — туристов предупреждают об опасности
Туристы в Карпатах во время метели. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Карпатах насыпало более полутора метров снега. Температура воздуха в горах может варьироваться в пределах -13...-20 °C.

Об этом сообщают отдыхающие и синоптики Укргидрометцентра.

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Как выглядят Карпаты 8 января

Туристы, которые в это время находятся на отдыхе в украинских Карпатах, а также местные паблики опубликовали видео, где Карпаты полностью замело снегом.

На видео видно, как туристы подняли на высокогорье и из-за сильного ветра со снегом просто не могут устоять на ногах. Отдыхающие говорят, что средняя высота снега в горной зоне Карпат достигает 154 см.

Накануне синоптики сообщали, что в Украине сегодня до -20°C, местами сильный снег и метели.

Предупреждение от синоптиков

Синоптики Укргидрометцентра предупреждали о снеголавинной опасности III уровня на протяжении 8-9 января на высокогорье Ивано-Франковской области.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — говорится в сообщении.

снеголавинная опасность 8-9 января
Снеголовичная опасность 8-9 января. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность II уровня 8-9 января предполагается на высокогорье Закарпатской области.

Напомним, на утро 8 января во Львове и области наблюдается значительное усложнение движения на некоторых участках. Это происходит из-за непогоды, в частности, гололедицы.

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