Погода в Україні 1 лютого — де буде найсильніший мороз

Морозна погода. Фото: Новини.LIVE

Лютий почнеться сильними морозами в Україні. Вже найближчої ночі стовпчики термометрів опустяться до -23...-25 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 1 лютого

Діденко розповіла, що вночі 1 лютого очікується -18...-23 °C, на півночі та заході температура повітря подекуди опуститься до -23...-25 °C. Вдень у неділю очікується -12...-17 °C. На півдні України також буде холодно: вночі очікується -10...-15 °C, а вдень -5...-10 °C.

Карта температур 1 лютого. Фото: Метеопост

Водночас завтра повсюди без опадів, оскільки над Україною антициклон. Проте ясне небо найближчої ночі сприятиме додатковому охолодженню повітря.

Погода у Києві 1 лютого

У Києві лютий також розпочнеться сильними морозами. Найближчої ночі в столиці буде -20...-22 °C. Вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть -15 °C. Проте пізнього вечора в неділю у столиці температура повітря може опуститися до -25 °C. Такі морози триватимуть кілька днів.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що на Україну сунуть аномальні морози до -30°C. Період найсильніших холодів буде з 1 по 3 лютого.

Крім того, синоптики розповіли, що Україну накриють різкі погодні сюрпризи в лютому. Це місяць вважають одним з найбільших контрастних.