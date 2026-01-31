Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Холод наступає — синоптик Діденко озвучила тривожний прогноз

Холод наступає — синоптик Діденко озвучила тривожний прогноз

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 20:42
Погода в Україні 1 лютого — де буде найсильніший мороз
Морозна погода. Фото: Новини.LIVE

Лютий почнеться сильними морозами в Україні. Вже найближчої ночі стовпчики термометрів опустяться до -23...-25 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 1 лютого

Діденко розповіла, що вночі 1 лютого очікується -18...-23 °C, на півночі та заході температура повітря подекуди опуститься до -23...-25 °C. Вдень у неділю очікується -12...-17 °C. На півдні України також буде холодно: вночі очікується -10...-15 °C, а вдень -5...-10 °C.

Погода в Україні 1 лютого
Карта температур 1 лютого. Фото: Метеопост

Водночас завтра повсюди без опадів, оскільки над Україною антициклон. Проте ясне небо найближчої ночі сприятиме додатковому охолодженню повітря. 

Погода у Києві 1 лютого

У Києві лютий також розпочнеться сильними морозами. Найближчої ночі в столиці буде -20...-22 °C. Вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть -15 °C. Проте пізнього вечора в неділю у столиці температура повітря може опуститися до -25 °C. Такі морози триватимуть кілька днів. 

Погода в Україні на 1 лютого
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що на Україну сунуть аномальні морози до -30°C. Період найсильніших холодів буде з 1 по 3 лютого.

Крім того, синоптики розповіли, що Україну накриють різкі погодні сюрпризи в лютому. Це місяць вважають одним з найбільших контрастних. 

погода зима морози Наталка Діденко прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації