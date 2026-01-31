Видео
Главная Погода Холод наступает — синоптик Диденко озвучила тревожный прогноз

Холод наступает — синоптик Диденко озвучила тревожный прогноз

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 20:42
Погода в Украине 1 февраля — где будет самый сильный мороз
Морозная погода. Фото: Новини.LIVE

Февраль начнется сильными морозами в Украине. Уже ближайшей ночью столбики термометров опустятся до -23...-25 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 1 февраля

Диденко рассказала, что ночью 1 февраля ожидается -18...-23 °C, на севере и западе температура воздуха местами опустится до -23...-25 °C. Днем в воскресенье ожидается -12...-17 °C. На юге Украины также будет холодно: ночью ожидается -10...-15 °C, а днем -5...-10 °C.

Погода в Україні 1 лютого
Карта температур 1 февраля. Фото: Метеопост

В то же время завтра повсюду без осадков, поскольку над Украиной антициклон. Однако ясное небо ближайшей ночью будет способствовать дополнительному охлаждению воздуха.

Погода в Киеве 1 февраля

В Киеве февраль также начнется сильными морозами. Ближайшей ночью в столице будет -20...-22 °C. Уже днем столбики термометров будут показывать -15 °C. Однако поздним вечером в воскресенье в столице температура воздуха может опуститься до -25 °C. Такие морозы продлятся несколько дней.

Погода в Україні на 1 лютого
Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что на Украину надвигаются аномальные морозы до -30°C. Период самых сильных холодов будет с 1 по 3 февраля.

Кроме того, синоптики рассказали, что Украину накроют резкие погодные сюрпризы в феврале. Это месяц считают одним из самых больших контрастных.

погода зима морозы Наталка Диденко прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
