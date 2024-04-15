Погода в Україні 15 квітня, очікується похолодання

Сильний вітер у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН

Цього тижня українці можуть зіштовхнутися з вітряною погодою. Місцями дощ може перейти у мокрий сніг. У деяких областях температура повітря буде нижчою за +10 °С.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко у понеділок, 15 квітня.

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Діденко розповіла, що завтра, 16-го квітня, атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, часом із грозами. Також впродовж дня опади дійдуть до Вінниччини, Черкащини та Харківщини. На решті території України скоріш за все обійдеться без дощів.

Вітер буде поки що південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний.

Температура повітря буде вкрай неоднорідна. На крайньому заході завтра вдень подекуди буде нижче +10 °С, а в центральних областях, на півдні та сході місцями до +26 °С.

Загалом ситуація виглядатиме наступним чином:

на заході +9...+14 °С, на Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області ще тепло, +18...+21 °С;

на півночі +17...+19 °С;

у центральній частині +23...+26 °С, на Вінниччині +21 °С;

у східних областях +22...+26 °С;

у південній частині +23...+26 °С.

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У Києві часом очікуватиметься дощ, можлива гроза.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +17...+18 °С.

Пост Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укргідрометцентр попереджав українців про дощі та грози вночі 15 квітня.

Раніше у ДТЕК заявили, що наразі немає необхідності впроваджувати графіки погодинних відключень світла по всій країні. Проте влітку все може змінитися.