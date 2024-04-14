Прогноз погоди в Україні на завтра 15 квітня, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли, у які регіони погода завтра принесе рясні дощі
Погода в Україні завтра, 15 квітня, у більшість регіонів принесе дощ. Стовпчик термометра підвищиться до +26 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 15 квітня
Синоптики прогнозують, що погода буде хмарною, але з проясненнями. В Україні очікуються короткотривалі дощі, в окремих районах можливі грози.
Вночі у більшості західних регіонів опадів не передбачається. Також опадів не буде вдень на півдні країни.
Західний вітер буде зі швидкістю 7-12 м/с.
Температурний режим у західних і північних областях коливатиметься вночі від +6 °C до +11 °C, вдень — від +12 °C до +17 °C, у Закарпатській області та деяких районах Прикарпаття — від +17 °C до +22 °C.
На інших територіях нічна температура становитиме від +10 °C до +15 °C, денна — від +16 °C до +21 °C, на півдні можливо до +26 °C.
Погода в Київській області 15 квітня
На Київщині буде переважно хмарно, часом можливий короткочасний дощ, місцями можуть пройти грози.
Очікується західний вітер швидкістю 7-12 м/с.
Температура вночі коливатиметься від +6 °C до +11 °C, а вдень від +12 °C до +17 °C.
У столиці вночі температура буде в межах +6...+8 °C, а вдень очікується +14...+26 °C.
Нагадаємо, що синоптики розказали, якою буде погода в Одесі завтра.
Раніше ми писали, що людство детально вивчає Місяць. Зокрема, щоб дослідити його поверхню, визначити потенційні місця для висадки астронавтів, ресурсів і цікавих елементів.
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