Прогноз погоди в Україні на завтра 15 квітня, від Укргідрометцентру

Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 15 квітня, у більшість регіонів принесе дощ. Стовпчик термометра підвищиться до +26 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 15 квітня

Синоптики прогнозують, що погода буде хмарною, але з проясненнями. В Україні очікуються короткотривалі дощі, в окремих районах можливі грози.

Вночі у більшості західних регіонів опадів не передбачається. Також опадів не буде вдень на півдні країни.

Західний вітер буде зі швидкістю 7-12 м/с.

Температурний режим у західних і північних областях коливатиметься вночі від +6 °C до +11 °C, вдень — від +12 °C до +17 °C, у Закарпатській області та деяких районах Прикарпаття — від +17 °C до +22 °C.

На інших територіях нічна температура становитиме від +10 °C до +15 °C, денна — від +16 °C до +21 °C, на півдні можливо до +26 °C.

Прогноз погоди в Україні 14 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області 15 квітня

На Київщині буде переважно хмарно, часом можливий короткочасний дощ, місцями можуть пройти грози.

Очікується західний вітер швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +6 °C до +11 °C, а вдень від +12 °C до +17 °C.

У столиці вночі температура буде в межах +6...+8 °C, а вдень очікується +14...+26 °C.

Нагадаємо, що синоптики розказали, якою буде погода в Одесі завтра.

Раніше ми писали, що людство детально вивчає Місяць. Зокрема, щоб дослідити його поверхню, визначити потенційні місця для висадки астронавтів, ресурсів і цікавих елементів.