Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі розповіли, у які регіони погода завтра принесе рясні дощі arrow

В Укргідрометцентрі розповіли, у які регіони погода завтра принесе рясні дощі

14 квітня 2024 17:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра 15 квітня, від Укргідрометцентру
Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 15 квітня, у більшість регіонів принесе дощ. Стовпчик термометра підвищиться до +26 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 15 квітня

Синоптики прогнозують, що погода буде хмарною, але з проясненнями. В Україні очікуються короткотривалі дощі, в окремих районах можливі грози.

Вночі у більшості західних регіонів опадів не передбачається. Також опадів не буде вдень на півдні країни.

Західний вітер буде зі швидкістю 7-12 м/с.

Температурний режим у західних і північних областях коливатиметься вночі від +6 °C до +11 °C, вдень — від +12 °C до +17 °C, у Закарпатській області та деяких районах Прикарпаття — від +17 °C до +22 °C.  

На інших територіях нічна температура становитиме від +10 °C до +15 °C, денна — від +16 °C до +21 °C, на півдні можливо до +26 °C.

Прогноз погоди в Україні 15 квітня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні 14 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області 15 квітня

На Київщині буде переважно хмарно, часом можливий короткочасний дощ, місцями можуть пройти грози.

Очікується західний вітер швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +6 °C до +11 °C, а вдень від +12 °C до +17 °C.

У столиці вночі температура буде в межах +6...+8 °C, а вдень очікується +14...+26 °C.

Нагадаємо, що синоптики розказали, якою буде погода в Одесі завтра.

Раніше ми писали, що людство детально вивчає Місяць. Зокрема, щоб дослідити його поверхню, визначити потенційні місця для висадки астронавтів, ресурсів і цікавих елементів.

погода
негода
Укргідрометцентр
синоптик
дощ
прогноз погоди
погода в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України