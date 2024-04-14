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В Укргидрометцентре рассказали, в какие регионы погода завтра принесет обильные дожди

14 апреля 2024 17:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 15 апреля, от Укргидрометцентра.
Люди с зонтиками. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 15 апреля, в большинство регионов принесет дождь. Столбик термометра повысится до +26 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 15 апреля

Синоптики прогнозируют, что погода будет облачная, но с прояснениями. В Украине ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ночью в большинстве западных регионов осадков не ожидается. Также осадков не будет днем на юге страны.

Западный ветер будет со скоростью 7-12 м/с.

Температурный режим в западных и северных областях будет колебаться ночью от +6 до +11 °C, днем — от +12 °C до +17 °C, в Закарпатской области и некоторых районах Прикарпатья — от +17 °C до +22 ° C.

На других территориях ночная температура будет составлять от +10 °C до +15 °C, дневная — от +16 °C до +21 °C, на юге до +26 °C.

Прогноз погоды в Украине 15 апреля. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине 14 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 15 апреля

В Киевской области будет преимущественно облачно, временами возможен кратковременный дождь, местами могут пройти грозы.

Ожидается западный ветер скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 °C, а днем от +12 до +17 °C.

В столице ночью температура будет в пределах +6...+8°C, а днем ожидается +14...+26°C.

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе завтра.

Раньше мы писали, что человечество подробно изучает Луну. В частности, чтобы изучить его поверхность, определить потенциальные места для высадки астронавтов, ресурсов и интересных элементов.

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