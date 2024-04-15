Погода в Украине 15 апреля, ожидается похолодание

Прятать теплую одежду рано — народный синоптик Диденко предупредила о резком похолодании во вторник
На этой неделе украинцы могут столкнуться с ветреной погодой. Местами дождь может перейти в мокрый снег. В некоторых областях температура воздуха будет ниже +10 °С.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко в понедельник, 15 апреля.
Погода в Украине 16 апреля
Диденко рассказала, что завтра, 16 апреля, атмосферный фронт обусловит в западных и северных областях периодические дожди, временами с грозами. Также в течение дня осадки дойдут до Винницкой, Черкасской и Харьковской. На остальной территории Украины, скорее всего, обойдется без дождей.
Ветер будет пока юго-западный, умеренный, временами порывистый и сильный.
Температура воздуха будет очень неоднородна. На крайнем западе завтра днем будет ниже +10 °С, а в центральных областях, на юге и востоке местами до +26 °С.
В общем, ситуация будет выглядеть следующим образом:
- на западе +9...+14 °С, в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой области еще тепло, +18...+21 °С;
- на севере +17...+19 °С;
- в центральной части +23...+26 °С, в Винницкой области +21 °С;
- в восточных областях +22...+26 °С;
- в южной части +23...+26 °С.
Погода в Киеве 16 апреля
В Киеве временами ожидается дождь, возможна гроза.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +17…+18 °С.
Напомним, Укргидрометцентр предупреждал украинцев о дождях и грозах ночью 15 апреля.
Ранее в ДТЭК заявили, что нет необходимости внедрять графики почасовых отключений света по всей стране. Однако летом все может измениться.
Читайте Новини.LIVE!