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Прятать теплую одежду рано — народный синоптик Диденко предупредила о резком похолодании во вторник

15 апреля 2024 13:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 15 апреля, ожидается похолодание
Сильный ветер в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

На этой неделе украинцы могут столкнуться с ветреной погодой. Местами дождь может перейти в мокрый снег. В некоторых областях температура воздуха будет ниже +10 °С.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко в понедельник, 15 апреля.

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Погода в Украине 16 апреля

Диденко рассказала, что завтра, 16 апреля, атмосферный фронт обусловит в западных и северных областях периодические дожди, временами с грозами. Также в течение дня осадки дойдут до Винницкой, Черкасской и Харьковской. На остальной территории Украины, скорее всего, обойдется без дождей.

Ветер будет пока юго-западный, умеренный, временами порывистый и сильный.

Температура воздуха будет очень неоднородна. На крайнем западе завтра днем будет ниже +10 °С, а в центральных областях, на юге и востоке местами до +26 °С.

В общем, ситуация будет выглядеть следующим образом:

  • на западе +9...+14 °С, в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой области еще тепло, +18...+21 °С;
  • на севере +17...+19 °С;
  • в центральной части +23...+26 °С, в Винницкой области +21 °С;
  • в восточных областях +22...+26 °С;
  • в южной части +23...+26 °С.

Погода в Киеве 16 апреля

В Киеве временами ожидается дождь, возможна гроза.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +17…+18 °С.

діденко
Пост Наталии Диденко. Фото: скриншот

Напомним, Укргидрометцентр предупреждал украинцев о дождях и грозах ночью 15 апреля.

Ранее в ДТЭК заявили, что нет необходимости внедрять графики почасовых отключений света по всей стране. Однако летом все может измениться.

погода
Киев
Украина
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Наталка Диденко
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