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Кінець снігам — де завтра Укргідрометцентр обіцяє теплу погоду

21 березня 2024 22:04
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні та Києві завтра, 22 березня
Юнак гуляє весняним Києвом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в п'ятницю, 22 березня нарешті остаточно змусить сніги відступити з України. В окремих регіонах країни лише затримаються місцями короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Кінець снігам — де завтра Укргідрометцентр обіцяє теплу погоду
Погода в Україні 22 березня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра по всій території мінлива хмарність без істотних опадів. Лише на крайньому заході країни та у Криму місцями очікуються невеликі дощі.

Водночас на заході, у Вінницькій, Черкаській, подекуди Одеській та на півночі вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний (у західних та північних областях південно-західний), 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +2...-3°С морозу, вдень +7...+12°С тепла. У горах вночі -3...-8°С морозу, вдень +2...+7°С тепла.

Погода у Києві та області 22 березня

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці в регіоні місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від +2...-3°С морозу, вдень +7...+12°С тепла.

У столиці вночі 0...+2°С тепла, вдень близько +10°С.

Синоптики попереджають про небезпеку

Водночас синоптики попереджають, що протягом 21-26 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища на Дніпрі у Києві та Бориспільському районі області існує великий ризик можливого затоплення заплави та понижених прирічкових територій.

У столиці та області оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше голова "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч через тривале потепління опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого. 

Водночас народний синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де завтра затримаються дощі, але при цьому потеплішає до +17°С.

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