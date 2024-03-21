Погода в Украине и Киеве завтра, 22 марта

Юноша гуляет по весеннему Киеву. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Украине в пятницу, 22 марта, наконец, окончательно заставит снега отступить из Украины. В отдельных регионах страны только задержатся местами кратковременные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 22 марта

Погода в Украине 22 марта. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра по всей территории переменная облачность, без существенных осадков. Лишь на крайнем западе страны и в Крыму местами ожидаются небольшие дожди.

В то же время на западе, в Винницкой, Черкасской, местами Одесской, и на севере ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный (в западных и северных областях юго-западный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +2...-3°С мороза, днем +7...+12°С тепла. В горах ночью -3...-8°С мороза, днем +2...+7°С тепла.

Погода в Киеве и области 22 марта

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от +2...-3°С мороза, днем +7...+12°С тепла.

В столице ночью 0...+2°С тепла, днем около +10°С.

Синоптики предупреждают об опасности

В то же время синоптики предупреждают, что в течение 21-26 марта в результате сбросов воды из Киевского водохранилища на Днепре в Киеве и Бориспольском районе области существует большой риск возможного затопления поймы и пониженных приречных территорий.

В столице и области объявлен "желтый" уровень опасности.

Напомним, ранее глава "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году из-за длительного потепления отопительный сезон может завершиться раньше запланированного.

В то же время, народный синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где завтра задержатся дожди, но при этом потеплеет до +17°С.