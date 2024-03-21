Погода в Украине и Киеве завтра, 22 марта

Конец снегам – где завтра Укргидрометцентр обещает теплую погоду
Погода в Украине в пятницу, 22 марта, наконец, окончательно заставит снега отступить из Украины. В отдельных регионах страны только задержатся местами кратковременные дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 22 марта
По сообщению синоптиков, завтра по всей территории переменная облачность, без существенных осадков. Лишь на крайнем западе страны и в Крыму местами ожидаются небольшие дожди.
В то же время на западе, в Винницкой, Черкасской, местами Одесской, и на севере ночью и утром туман.
Ветер северо-восточный (в западных и северных областях юго-западный), 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +2...-3°С мороза, днем +7...+12°С тепла. В горах ночью -3...-8°С мороза, днем +2...+7°С тепла.
Погода в Киеве и области 22 марта
В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью от +2...-3°С мороза, днем +7...+12°С тепла.
В столице ночью 0...+2°С тепла, днем около +10°С.
Синоптики предупреждают об опасности
В то же время синоптики предупреждают, что в течение 21-26 марта в результате сбросов воды из Киевского водохранилища на Днепре в Киеве и Бориспольском районе области существует большой риск возможного затопления поймы и пониженных приречных территорий.
В столице и области объявлен "желтый" уровень опасности.
Напомним, ранее глава "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году из-за длительного потепления отопительный сезон может завершиться раньше запланированного.
В то же время, народный синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где завтра задержатся дожди, но при этом потеплеет до +17°С.
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