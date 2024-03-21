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Прийде тепло до +17 градусів — народний синоптик Діденко назвала регіони, де затримаються дощі

21 березня 2024 13:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 22 березня
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у п'ятницю, 22 березня, буде сухою та доволі сонячною. Температура повітря прогріється від +9 до +14 °С. Винятком можуть бути західні регіони, де місцями ймовірні невеликі дощі. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 22 березня

За словами Діденко, у п'ятницю в переважній більшості областей стовпчики термометрів покажуть +9...+14 °С. Опади завтра можливі лише місцями у західних областях.

Разом з тим народний синоптик анонсувала, що на вихідних в Україну завітає справжня весна, а температура повітря прогріється навіть до +17 °С. Хоча є ризик досить поривчастого вітру. 

"Але що нам кілька крапель дощу чи жвавий весняний вітерець, коли нарешті прийшла остаточна весна. Вихідними обов'язково заплануйте якусь природу, бо ця ніжна пора така мила, як малі кошенята — хочеться милуватися і піклуватися", — сказала Діденко. 

Погода у Києві 22 березня

У Києві 22 березня практично весь день світитиме сонце, погода буде сухою та приємною. 

Показники на стовпчиках термометрів сягнуть до +10 °С.

Нагадаємо, 21 березня погода буде по-справжньому весняною. Температура повітря підвищиться до +12 °С. Однак опади очікуються у центральній частині України та на півдні.

До слова, у 2024 році опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого. Це може статися у зв'язку з тривалим потеплінням в країні.

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