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Придет тепло до +17 градусов — народный синоптик Диденко назвала регионы, где задержатся дожди

21 марта 2024 13:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра, 22 марта
Женщина в дождь. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 22 марта, будет сухой и достаточно солнечной. Температура воздуха прогреется от +9 до +14 °С. Исключение могут быть западные регионы, где местами возможны небольшие дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 22 марта

По словам Диденко, в пятницу в подавляющем большинстве областей столбики термометров покажут +9...+14°С. Осадки завтра возможны только местами в западных областях.

Вместе с тем народный синоптик анонсировала, что на выходных в Украину посетит настоящая весна, а температура воздуха прогреется даже до +17 °С. Хотя есть риск достаточно порывистого ветра.

"Но что нам несколько капель дождя или оживленный весенний ветерок, когда наконец-то пришла окончательная весна. На выходных обязательно запланируйте какую-нибудь природу, потому что эта нежная пора такая милая, как малые котята — хочется любоваться и заботиться", — сказала Диденко.

Погода в Киеве 22 марта

В Киеве 22 марта практически весь день будет светить солнце, погода будет сухой и приятной.

Показатели на столбиках термометров достигнут +10 °С.

Напомним, 21 марта погода будет по-настоящему весенней. Температура воздуха повысится до +12 °С. Однако осадки ожидаются в центральной части Украины и на юге.

К слову, в 2024 году отопительный сезон может завершиться раньше запланированного. Это может произойти в связи с продолжительным потеплением в стране.

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