Погода в Украине завтра, 22 марта

Придет тепло до +17 градусов — народный синоптик Диденко назвала регионы, где задержатся дожди
Погода в Украине в пятницу, 22 марта, будет сухой и достаточно солнечной. Температура воздуха прогреется от +9 до +14 °С. Исключение могут быть западные регионы, где местами возможны небольшие дожди.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 22 марта
По словам Диденко, в пятницу в подавляющем большинстве областей столбики термометров покажут +9...+14°С. Осадки завтра возможны только местами в западных областях.
Вместе с тем народный синоптик анонсировала, что на выходных в Украину посетит настоящая весна, а температура воздуха прогреется даже до +17 °С. Хотя есть риск достаточно порывистого ветра.
"Но что нам несколько капель дождя или оживленный весенний ветерок, когда наконец-то пришла окончательная весна. На выходных обязательно запланируйте какую-нибудь природу, потому что эта нежная пора такая милая, как малые котята — хочется любоваться и заботиться", — сказала Диденко.
Погода в Киеве 22 марта
В Киеве 22 марта практически весь день будет светить солнце, погода будет сухой и приятной.
Показатели на столбиках термометров достигнут +10 °С.
Напомним, 21 марта погода будет по-настоящему весенней. Температура воздуха повысится до +12 °С. Однако осадки ожидаются в центральной части Украины и на юге.
К слову, в 2024 году отопительный сезон может завершиться раньше запланированного. Это может произойти в связи с продолжительным потеплением в стране.
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