Погода в Україні на січень — детальний прогноз від синоптика

Люди йдуть по вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні січень 2024 року, швидше за все, буде теплим та вологим, проте можуть бути й дні з морозною та сніжною погодою, особливо в середині місяця. У цей період температура повітря сягатиме до -20 °С.

Про це повідомляє синоптик METEOPROG.com Ігор Кібальчич.

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"В Україні середня температура січня за кліматичними даними найнижча за рік, але при цьому за останні 30 років саме січень потеплішав найбільше серед решти місяців року. З кожним роком частіше спостерігаються теплі місяці з дефіцитом снігу та випаданням опадів переважно у вигляді дощу", — зазначає фахівець.

За багатьма розрахунками провідних світових центрів погоди, у першій половині місяця над європейськими країнами очікується активне західне перенесення повітряних мас, через що буде тепле та вологе атлантичне повітря, яке проникатиме на схід Європи. Більшість опадів буде у вигляді дощу та мокрого снігу.

Похолодання в Україні

Наприкінці першої половини місяця та на початку другої в Україні очікується помітне зниження температури, а саме на заході, півночі та у північно-східних областях.

"Орієнтовно, у період з 8 по 12 січня вночі морози у північних та східних областях України можуть зміцніти до -15…-20 °С. Однак таке похолодання буде короткочасним. Вже з 13-14 січня відновиться зональна циркуляція і температурний фон підвищиться до відлиги по всій країні", — зауважив синоптик.

Коли потеплішає

У третій декаді січня буде тепло. Також у цей період очікується велика кількість опадів через розвиток активної циклонічної діяльності у північно-західній Європі.

Температура повітря в Україні передбачається висока, а опади будуть у вигляді дощу та мокрого снігу.

"В Україні січень очікується теплим, особливо у південних та східних областях. Короткочасне похолодання в середині місяця буде нівельоване набагато тривалішим періодом теплої погоди. Кількість опадів буде достатньою, місцями випаде більше двох місячних норм", — наголосив Ігор Кібальчич.

Чи буде сніг

Сніговий покрив буде нестійким та плямистим. Він спостерігатиметься на півночі, в північно-західних та північно-східних областях та в Карпатах.

Також впродовж місяця очікуються тумани, на дорогах, ймовірно, буде ожеледиця.

Нагадаємо, раніше фахівці запевняли, що у перший місяць 2024 року не варто очікувати частих та серйозних спалахів на Сонці. Та все ж кілька магнітних бурь вдарять і можуть позначитися на самопочутті та здоров'ї метеозалежних і людей з хронічними хворобами. Тож, до таких днів варто завчасно підготуватися.