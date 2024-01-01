Погода в Украине на январь — подробный прогноз от синоптика

Люди идут по улице зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине январь 2024 года, скорее всего, будет теплым и влажным, однако могут быть и дни с морозной и снежной погодой, особенно в середине месяца. В этот период температура воздуха будет достигать -20 °С .

Об этом сообщает синоптик METEOPROG.com Игорь Кибальчич.

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"В Украине средняя температура января по климатическим данным самая низкая за год, но при этом за последние 30 лет именно январь потеплел больше всего в остальные месяцы года. С каждым годом чаще наблюдаются теплые месяцы с дефицитом снега и выпадением осадков преимущественно в виде дождя", — отмечает специалист.

По многим расчетам ведущих мировых центров погоды, в первой половине месяца над европейскими странами ожидается активный западный перенос воздушных масс, из-за чего будет теплый и влажный атлантический воздух, проникающий на восток Европы. Большая часть осадков будет в виде дождя и мокрого снега.

Похолодание в Украине

В конце первой половины месяца и начале второй в Украине ожидается заметное снижение температуры, а именно на западе, севере и в северо-восточных областях.

"Ориентировочно, в период с 8 по 12 января ночью морозы в северных и восточных областях Украины могут окрепнуть до -15...-20 °С. Однако такое похолодание будет кратковременным. Уже с 13-14 января восстановится зональная циркуляция и температурный фон повысится до оттепели по всей стране", — отметил синоптик.

Когда станет теплее

В третьей декаде января будет тепло. Также в этот период ожидается большое количество осадков из-за развития активной циклонической деятельности в северо-западной Европе.

Температура воздуха в Украине ожидается высокой, а осадки будут в виде дождя и мокрого снега.

"В Украине январь ожидается теплым, особенно в южных и восточных областях. Кратковременное похолодание в середине месяца будет нивелировано гораздо более длительным периодом теплой погоды. Количество осадков будет достаточным, местами выпадет более двух месячных норм", — подчеркнул Игорь Кибальчич.

Будет ли снег

Снежный покров будет неустойчивым и пятнистым. Он будет наблюдаться на севере, в северо-западных и северо-восточных областях и в Карпатах.

Также в течение месяца ожидаются туманы, на дорогах, вероятно, будет гололед.

Напомним, ранее специалисты уверяли, что в первый месяц 2024 не стоит ожидать частых и серьезных вспышек на Солнце. И все же несколько магнитных бурь ударят и могут сказаться на самочувствии и здоровье метеозависимых людей с хроническими болезнями. Так что к таким дням стоит заранее подготовиться.