Погода в Україні 9 грудня — прогноз від Наталки Діденко

Учні йдуть засніженим містом. Фото: Ігор Кузнєцов/ Новини.LIVE

Завтра в Україні температура повітря коливатиметься в межах -11... -4 °C. Проте вже з 11 грудня наступить відлига.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За прогнозами Діденко, у суботу, 9 грудня, переважатиме морозна погода. Вночі очікується -11... -4 °C, а вдень -4.. -1 °C. У південній частині вночі та вдень переважатиме плюсова температура.

На сході України завтра пройде мокрий сніг, а в південній частині — дощі. На решті території без істотних опадів.

Погода у Києві 9 грудня

У Києві завтра буде холодно. Діденко розповідає, що температура повітря вночі у столиці коливатиметься в межах -7... -5 °C, а вдень -3... -1 °C. Опадів не передбачається. Проте на дорогах буде дуже слизько.

Прогностична діаграма для Києва. Фото: /t.me/PohodaNatalka

Окрім того, синоптик розповіла, що теплішати в Україні почне вже з 11 грудня. Таких морозів вже не буде, а опади набагато зменшаться, проте мокрий сніг чи дощі іноді будуть.

Нагадаємо, що працівники Державної служби надзвичайних ситуацій попередили українців про небезпеку. Сьогодні, 8 грудня, Україну накриє негода.