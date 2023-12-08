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Когда в Украине наступит оттепель — народный синоптик Диденко назвала точную дату

8 декабря 2023 12:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 9 декабря — прогноз от Наталки Диденко
Ученики идут по заснеженному городу. Фото: Игорь Кузнецов/ Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах -11...-4 °C. Но уже с 11 декабря наступит оттепель.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 9 декабря

По прогнозам Диденко, в субботу, 9 декабря, будет преобладать морозная погода. Ночью ожидается -11...-4°C, а днем -4...-1°C. В южной части ночью и днем будет преобладать плюсовая температура.

На востоке Украины завтра пройдет мокрый снег, а в южной части — дожди. На остальной территории — без существенных осадков.

Погода в Киеве 9 декабря

В Киеве завтра будет холодно. Диденко рассказывает, что температура воздуха ночью в столице будет колебаться в пределах -7...-5 °C, а днем -3...1 °C. Осадков не предполагается. Однако на дорогах будет очень скользко.

погода в Украине 9 декабря
Прогностическая диаграмма Киева. Фото: /t.me/PohodaNatalka

Кроме того, синоптик рассказала, что теплеть в Украине будет уже с 11 декабря. Таких морозов уже не будет, а осадки намного упадут, однако мокрый снег или дожди иногда будут.

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Напомним, что работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций предупредили украинцев об опасности. Сегодня, 8 декабря, Украину накроет непогода.

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