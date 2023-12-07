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Пересуватися буде вкрай небезпечно — завтра на українців чекає негода

7 грудня 2023 15:12
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 8 грудня
Людина стоїть на дорозі з ожеледицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій попередили українців про небезпеку. Завтра, 8 грудня, Україну накриє негода. На дорогах очікується сильна ожеледиця.

Про це повідомляє ДСНС.

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Негода в Україні 8 грудня

У ДСНС закликали жителів України бути обережними завтра, 8 грудня. За інформацією служби, українські дороги покриються льодом, що стане небезпекою для водіїв та пішоходів. 

Повідомляється, що майже у всіх областях країни, зокрема в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій буде ожеледиця. Небезпечне погодне явище омине лише західні регіони країни. Натомість в Одеській та Миколаївській областях очікується налипання мокрого снігу. 

"Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними, дотримуватися правил дорожнього руху та правил безпеки", — наголосили в ДСНС.

Повідомлення про ожеледицю
Повідомлення про ожеледицю. Фото: скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, 8 грудня протягом усього дня очікується сніг, який може переходити у мокрий. Температура повітря коливатиметься від -2 °C до +12 °C. 

Додамо, від 7 грудня в Одеській області очікується погіршення погодних умов через сніговий циклон, який вже накрив південь регіону. Наразі межах Ізмаїлу та Рені спостерігаються рясні опади.

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