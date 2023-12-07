Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Україну знов замете — народний синоптик Діденко розповіла, в яких регіонах засніжить arrow

Україну знов замете — народний синоптик Діденко розповіла, в яких регіонах засніжить

7 грудня 2023 13:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 8 грудня — прогноз від Наталки Діденко
Люди йдуть засніженим містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

 Завтра, 8 грудня, протягом усього дня очікується сніг, який може переходити у мокрий. Температура повітря коливатиметься -2 до +12 °C. 

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 8 грудня  

За прогнозами Діденко, 8 грудня в багатьох областях України очікується сніг, а місцями мокрий сніг. Упродовж дня у центральних областях очікується -2... -5 °C, а ближче до центру близько 0 °C. На півдні традиційно буде тепліше,  +1.. +4 °C, а в Криму подекуди навіть до +10... +12 °C градусів, тому там — дощ. 

погода в Україні 8 грудня
Погода в Україні 8 грудня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Всі можливі опади упродовж завтрішнього дня — вплив циклону з півдня. Вітер у п'ятницю очікується східний, помірний, на сході та півдні можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода в Києві 8 грудня

За словами Діденко, у Києві завтра буде "красива зима". У столиці майже цілий день йтиме сніг. Вночі температура повітря становитиме -4 °C, а вдень -2°C. Вітер східний, рвучкий. Окрім того, буде хмарно і слизько.

Синоптик також попередила водії, оскільки через сніг ситуація на дорогах може ускладнитись. 

Також Наталка Діденко розповіла, що вже з 11 грудня  очікується потепління та відлига.

Нагадаємо, що сьогодні синоптики попереджали сильний сніг, вітер та небезпеку на дорогах. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі