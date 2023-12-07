Погода в Україні 8 грудня — прогноз від Наталки Діденко

Люди йдуть засніженим містом. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 8 грудня, протягом усього дня очікується сніг, який може переходити у мокрий. Температура повітря коливатиметься -2 до +12 °C.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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За прогнозами Діденко, 8 грудня в багатьох областях України очікується сніг, а місцями мокрий сніг. Упродовж дня у центральних областях очікується -2... -5 °C, а ближче до центру близько 0 °C. На півдні традиційно буде тепліше, +1.. +4 °C, а в Криму подекуди навіть до +10... +12 °C градусів, тому там — дощ.

Погода в Україні 8 грудня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Всі можливі опади упродовж завтрішнього дня — вплив циклону з півдня. Вітер у п'ятницю очікується східний, помірний, на сході та півдні можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

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За словами Діденко, у Києві завтра буде "красива зима". У столиці майже цілий день йтиме сніг. Вночі температура повітря становитиме -4 °C, а вдень -2°C. Вітер східний, рвучкий. Окрім того, буде хмарно і слизько.

Синоптик також попередила водії, оскільки через сніг ситуація на дорогах може ускладнитись.

Також Наталка Діденко розповіла, що вже з 11 грудня очікується потепління та відлига.

Нагадаємо, що сьогодні синоптики попереджали сильний сніг, вітер та небезпеку на дорогах.