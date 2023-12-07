Погода в Україні у четвер, 7 грудня — де продовжують лютувати морози

Негода в Україні продовжиться — синоптики назвали небезпечні регіони
Погода в Україні у четвер, 7 грудня, не потішить українців теплом. У західних регіонах очікується сніг. А от у інших — сніг з дощем. Крім того, синоптики попереджають про ожеледь. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 7 грудня
За прогнозом синоптиків в Україні 7 грудня варто очікувати налипання мокрого снігу. В Запорізькій та Донецькій областях місцями ожеледь.
"Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні.
Температура повітря 7 грудня:
- у північних областях вночі -5...-10 °C, вдень -1...-6 °C;
- на решті території вночі -1...-6 °C
- на крайньому півдні близько 0°, вдень від -3°...+2 °C
- у південній частині до +5 °C.
Нагадаємо, завтра, 7 грудня, по всій території України буде хмарна погода з проясненнями. Переважно домінуватимуть снігові заметілі та ожеледиці, проте в деяких регіонах буде подекуди діяти антициклон.
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