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Ненастье в Украине продолжится — синоптики назвали опасные регионы

7 декабря 2023 06:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в четверг, 7 декабря — где продолжают свирепствовать морозы
Люди страдают от непогоды в Украине. Фото: ГСЧС
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 7 декабря, не порадует украинцев теплом. В западных регионах ожидается снег. А вот у других — снег с дождем. Кроме того, синоптики предупреждают об гололеде. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 7 декабря

По прогнозу синоптиков в Украине 7 декабря следует ожидать налипания мокрого снега. В Запорожской и Донецкой областях местами гололедица.

"Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха 7 декабря:

  • в северных областях ночью -5...-10°C, днем -1...-6°C;
  • на остальной территории ночью -1...-6 °C
  • на крайнем юге около 0°, днем от -3°...+2°C
  • в южной части до +5 °C.
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Прогноз погоды в Украине сегодня, 7 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 7 декабря, на всей территории Украины будет облачная погода с прояснениями. Преимущественно будут доминировать снежные метели и гололедицы, однако в некоторых регионах кое-где будет действовать антициклон.

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