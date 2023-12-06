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В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра варто чекати снігів та ожеледі

6 грудня 2023 21:29
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у середу, 7 грудня — де очікується небезпечна ожеледиця
Морозно-снігова погода в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 7 грудня, по всій території України буде хмарна погода з проясненнями. Переважно домінуватимуть снігові заметілі та ожеледиці, проте в деяких регіонах буде подекуди діяти антициклон.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні на 7 грудня

Карта прогнозу погоди по Україні. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра на Закарпатті та Прикарпатті сніжитиме, вдень на півдні, у більшості центральних та Донецькій областях сніг з переходом в дощ, на решті території без опадів.

Вдень на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині місцями очікується налипання мокрого снігу, у Запорізькій та Донецькій областях місцями ожеледь.
По всіх дорогах країни ожеледиця.

Вітер північно-східний з переходом у східний, 5-10 м/с.

Температура на півночі вночі -5...-10 °С морозу, вдень — -1...-6 °С морозу. На решті території вночі -1...-6 °С морозу, на крайньому півдні — 0 °С, вдень -3...+2 °С тепла, у південних регіонах до +5 °С тепла. 

Прогноз погоди у Києві та області на 7 грудня

У Києві та області, як кажуть синоптики, завтра хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі -5...-10 °С морозу, вдень від -1...-6 °С морозу.

У столиці вночі -6...-8 °С морозу, вдень -2...-4 °С морозу.

Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі попереджали про небезпеку в деяких регіонах України. Перед цим синоптики назвали області, в яких можуть пройти крижані дощі. 

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