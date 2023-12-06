Погода в Украине в среду, 7 декабря — где ожидается опасная гололедица

Морозно-снежная погода в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 декабря, на всей территории Украины будет облачная погода с прояснениями. Преимущественно будут доминировать снежные метели и гололедицы, однако в некоторых регионах будет кое-где действовать антициклон.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине на 7 декабря

Карта прогноза погоды по Украине. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра в Закарпатье и Прикарпатье будет снегом, днем на юге, в большинстве центральных и Донецкой областях снег с переходом в дождь, на остальной территории без осадков.

Днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях местами ожидается налипание мокрого снега, в Запорожской и Донецкой областях местами гололедица.

По всем дорогам страны гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом в восточный, 5-10 м/с.

Температура на севере ночью -5...-10 °С мороза, днем -1...-6 °С мороза. На остальной территории ночью -1...-6 °С мороза, на крайнем юге - 0 °С, днем -3...+2 °С тепла, в южных регионах до +5 °С тепла.

Прогноз погоды в Киеве и области на 7 декабря

В Киеве и области, как говорят синоптики, завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью -5...-10 °С мороза, днем от -1...-6 °С мороза.

В столице ночью -6...-8 °С мороза, днем -2...-4 °С мороза.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали об опасности в некоторых регионах Украины. Перед этим синоптики назвали области, где могут пройти ледяные дожди.