Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре рассказали, где завтра следует ожидать снегов и гололед arrow

В Укргидрометцентре рассказали, где завтра следует ожидать снегов и гололед

6 декабря 2023 21:29
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в среду, 7 декабря — где ожидается опасная гололедица
Морозно-снежная погода в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 7 декабря, на всей территории Украины будет облачная погода с прояснениями. Преимущественно будут доминировать снежные метели и гололедицы, однако в некоторых регионах будет кое-где действовать антициклон.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды по Украине на 7 декабря

Карта прогноза погоды по Украине. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра в Закарпатье и Прикарпатье будет снегом, днем на юге, в большинстве центральных и Донецкой областях снег с переходом в дождь, на остальной территории без осадков.

Днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях местами ожидается налипание мокрого снега, в Запорожской и Донецкой областях местами гололедица.

По всем дорогам страны гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом в восточный, 5-10 м/с.

Температура на севере ночью -5...-10 °С мороза, днем -1...-6 °С мороза. На остальной территории ночью -1...-6 °С мороза, на крайнем юге - 0 °С, днем -3...+2 °С тепла, в южных регионах до +5 °С тепла.

Прогноз погоды в Киеве и области на 7 декабря

В Киеве и области, как говорят синоптики, завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью -5...-10 °С мороза, днем от -1...-6 °С мороза.

В столице ночью -6...-8 °С мороза, днем -2...-4 °С мороза.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали об опасности в некоторых регионах Украины. Перед этим синоптики назвали области, где могут пройти ледяные дожди.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме