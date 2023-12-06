Погода в Україні у середу, 5 грудня — де продовжують лютувати морози

Синоптики попереджають про ожеледицю — які області під загрозою
6 грудня 2023 06:30
Люди потрапили під негоду. Фото: gr.dreamstime
Погода в Україні 6 грудня не потішить теплом. Утім, не очікуються й опади. Лише в Житомирській та Вінницькій областях можливий невеликий сніг, а от на одеситів чекає дощ. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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За прогнозами синоптиків, в Україні 6 грудня буде хмарно з проясненнями.
"На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця", — йдеться в повідомленні.
Температура повітря:
- вночі -6...-1 °C, вдень -2...+3 °C,
- в Криму та на півдні Одеської області +3...+8 °C;
- вночі на півночі та заході -10...-5 °C,
- на північному заході до -14 °C, вдень -5...0 °C;
- у Києві вночі -7...-5 °C, вдень -2...0 °C.
Нагадаємо, 6 грудня майже по всій території України очікується сніг ыз переходом у крижаний дощ. При цьому в деяких регіонах очікується потепління.
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