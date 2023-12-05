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В Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра пройдуть крижані дощі зі снігом

5 грудня 2023 20:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у середу, 6 грудня — куди прийде тепло та де пройде крижаний дощ
Наслідки дощів в зимову пору року в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 6 грудня, майже по всій території України очікується сніг з переходом у крижаний дощ. При цьому в деяких регіонах очікується потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні на завтра 6 грудня

В Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра пройдуть крижані дощі зі снігом
Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Переважно — без опадів, лише у Житомирській та Вінницькій областях може сніжити, в Одеській області пройде невеликий дощ.

На дорогах у західних та північних областях подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, з переходом на східний, швидкість — 5-10 м/с.

Температура вночі -3...-8 °С морозу, у Львівській, Чернігівській та Сумській областях — -6...-11 °С морозу, на Одещині та в Криму — -2...+3 °С тепла, вдень -3...+2 °С тепла, на Закарпатті та крайньому півдні — +2...+7 °С тепла.

Прогноз погоди в Києві та області на завтра, 6 грудня

У Києві та області завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -3...-8 °С морозу, вдень — -3...+2 °С тепла.

У столиці вночі -4...-6 °С морозу, вдень — 0...-2 °С морозу.

Нагадаємо, що раніше синоптики Укргідрометцентру розповіли, яким областям слід готуватися до посилених морозів. Про потужне похолодання також розповіла і народна синоптикиня Наталка Діденко. 

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