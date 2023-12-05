Погода в Украине в среду, 6 декабря, куда придет тепло и где пройдет ледяной дождь

Последствия дождей в зимнее время года в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 декабря, почти по всей территории Украины ожидается снег с переходом в ледяной дождь. При этом в некоторых регионах ожидается потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине на завтра 6 декабря

Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков, только в Житомирской и Винницкой областях может снежить, в Одесской области пройдет небольшой дождь.

На дорогах в западных и северных областях местами гололедица. Ветер юго-восточный, с переходом на восточный, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью -3...-8 °С мороза, во Львовской, Черниговской и Сумской областях — -6...-11 °С мороза, в Одесской области и в Крыму — -2...+3 °С тепла, днем -3...+2 °С тепла, в Закарпатье и крайнем юге — +2...+7 °С тепла.

Прогноз погоды в Киеве и области на завтра, 6 декабря

В Киеве и области завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8 °С мороза, днем -3...+2 °С тепла.

В столице ночью -4...-6 °С мороза, днем - 0...-2 °С мороза.

Напомним, что ранее синоптики Укргидрометцентра рассказали, каким областям следует готовиться к усиленным морозам. О мощном похолодании также рассказала и народный синоптик Наталья Диденко.