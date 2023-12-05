Погода в Україні в вівторок, 5 грудня — де продовжують лютувати морози

Морози продовжують лютувати — синоптики розповіли, яким областям слід готуватися
Погода в Україні в вівторок, 5 грудня, не потішить теплом, а далі випробовуватиме українців морозами. Так, Київській, Рівненській, Львівській та іншим слід готуватися до температури повітря в -10 °C, а в Волинській може бути ще холодніше — до -14 °C. Також синоптики попереджають сьогодні про сніголавинну небезпеку.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 5 грудня
За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні, 5 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями, опадів очікувати не слід. Також варто бути обережними та уважними, адже на заході та півночі дороги вкриє ожеледиця.
Вітер в більшості регіонів прогнозується південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1...-6 °C, вдень -2...+3 °C, в Криму та на півдні Одеської області +3...+8 °C;
- вночі на півночі та заході -5...-10 °C, на північному заході до -14 °C, вдень 0...-5 °C;
- у Києві вночі -5...-7 °C, вдень 0...-2 °C.
Попередження від Укргідрометцентру
В Укргідрометцентрі попереджають про сніголавинну небезпеку. Оголошується ІІ рівень загрози.
"Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 4-5 грудня — на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей", — йдеться в повідомленні.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 5 грудня
"Антициклон Dunja продовжує визначати погоду в Україні. 5 грудня опадів не передбачається і трохи ʼпридавитьʼ морозцем", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря:
- вночі -5...-10 °C, на заході -9...-14 °C, у Києві -6...-8 °C;
- вдень -1...-5 °C, у Києві -1...-3 °C.
Дороги вистилатиме ожеледиця.
"Надалі переважатиме стримано холодна погода. Dunja ушиється з середини тижня і зʼявляться опади", — прогнозує Діденко.
Нагадаємо, що синоптики вже оприлюднили проноз погоди на тиждень в Україні. Так, в Укргідрометцентрі розповіли, яким областям варто очікувати сніг.
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