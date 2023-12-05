Погода в Україні в вівторок, 5 грудня — де продовжують лютувати морози

Чоловік закутаний у теплий одяг через сильний мороз надворі. Фото: theguardian.com

Погода в Україні в вівторок, 5 грудня, не потішить теплом, а далі випробовуватиме українців морозами. Так, Київській, Рівненській, Львівській та іншим слід готуватися до температури повітря в -10 °C, а в Волинській може бути ще холодніше — до -14 °C. Також синоптики попереджають сьогодні про сніголавинну небезпеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 5 грудня

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні, 5 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями, опадів очікувати не слід. Також варто бути обережними та уважними, адже на заході та півночі дороги вкриє ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 5 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер в більшості регіонів прогнозується південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -1...-6 °C, вдень -2...+3 °C, в Криму та на півдні Одеської області +3...+8 °C;

вночі на півночі та заході -5...-10 °C, на північному заході до -14 °C, вдень 0...-5 °C;

у Києві вночі -5...-7 °C, вдень 0...-2 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попереджають про сніголавинну небезпеку. Оголошується ІІ рівень загрози.

"Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 4-5 грудня — на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей", — йдеться в повідомленні.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 5 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 5 грудня

"Антициклон Dunja продовжує визначати погоду в Україні. 5 грудня опадів не передбачається і трохи ʼпридавитьʼ морозцем", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

Антициклон в Україні сьогодні, 5 грудня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря:

вночі -5...-10 °C, на заході -9...-14 °C, у Києві -6...-8 °C;

вдень -1...-5 °C, у Києві -1...-3 °C.

Дороги вистилатиме ожеледиця.

"Надалі переважатиме стримано холодна погода. Dunja ушиється з середини тижня і зʼявляться опади", — прогнозує Діденко.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що синоптики вже оприлюднили проноз погоди на тиждень в Україні. Так, в Укргідрометцентрі розповіли, яким областям варто очікувати сніг.