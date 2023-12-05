Погода в Украине во вторник, 5 декабря — где продолжают свирепствовать морозы

Мужчина закутан в теплую одежду из-за сильного мороза на улице. Фото: theguardian.com

Погода в Украине во вторник, 5 декабря, не порадует теплом, а дальше будет испытывать украинцев морозами. Так, Киевской, Ровенской, Львовской и другим следует готовиться к температуре воздуха в -10 °C, а в Волынской может быть еще холоднее — до -14 °C. Также синоптики предупреждают сегодня о снеголавинной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 5 декабря

По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня, 5 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями, ожидать осадков не следует. Также следует быть осторожными и внимательными, ведь на западе и севере дороги укроет гололедица.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 5 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер в большинстве регионов прогнозируется юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...-6 °C, днем -2...+3 °C, в Крыму и на юге Одесской области +3...+8 °C;

ночью на севере и западе -5...-10 °C, на северо-западе до -14 °C, днем 0...-5 °C;

в Киеве ночью -5...-7 °C, днем 0...-2 °C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупреждают о снеголавинной опасности. Объявляется ІІ уровень угрозы.

"Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 4-5 декабря — на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей", — говорится в сообщении.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 5 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 5 декабря

"Антициклон Dunja продолжает определять погоду в Украине. 5 декабря осадков не предусматривается и немного "придавит" морозцом", — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Антициклон в Украине сегодня, 5 декабря. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха:

ночью -5...-10 °C, на западе -9...-14 °C, в Киеве -6...-8 °C;

днем -1...-5 °C, в Киеве -1...-3 °C.

Дороги будет выстилать гололедица.

"В дальнейшем будет преобладать сдержанно холодная погода. Dunja уйдет с середины недели и появятся осадки", — прогнозирует Диденко.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народной синоптикини Наталки Диденко

Напомним, что синоптики уже обнародовали прогноз погоды на неделю в Украине. Так, в Укргидрометцентре рассказали, каким областям следует ожидать снег.