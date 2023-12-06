Погода в Украине в среду, 5 декабря — где продолжают свирепствовать морозы

Синоптики предупреждают о гололеде — какие области под угрозой
6 декабря 2023 06:30
Люди попали под непогоду. Фото: gr.dreamstime
Погода в Украине 6 декабря не порадует теплом. Впрочем, не ожидаются и осадки. Лишь в Житомирской и Винницкой областях возможен небольшой снег, а вот одесситов ожидает дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Читайте также:
Погода в Украине 6 декабря
По прогнозам синоптиков, в Украине 6 декабря облачно с прояснениями.
"На дорогах западных и северных областей местами гололедица" , — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью -6...-1 °C, днем -2...+3 °C,
- в Крыму и на юге Одесской области +3...+8°C;
- ночью на севере и западе -10...-5 °C,
- на северо-западе до -14 °C, днем -5...0 °C;
- в Киеве ночью -7...-5 °C, днем -2...0 °C.
Напомним, 6 декабря почти по всей территории Украины ожидается снег с переходом в ледяной дождь. При этом в некоторых регионах ожидается потепление.
Читайте Новини.LIVE!