Погода в Украине в среду, 5 декабря — где продолжают свирепствовать морозы

Люди попали под непогоду. Фото: gr.dreamstime

Погода в Украине 6 декабря не порадует теплом. Впрочем, не ожидаются и осадки. Лишь в Житомирской и Винницкой областях возможен небольшой снег, а вот одесситов ожидает дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 декабря

По прогнозам синоптиков, в Украине 6 декабря облачно с прояснениями.

"На дорогах западных и северных областей местами гололедица" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

ночью -6...-1 °C, днем -2...+3 °C,

в Крыму и на юге Одесской области +3...+8°C;

ночью на севере и западе -10...-5 °C,

на северо-западе до -14 °C, днем -5...0 °C;

в Киеве ночью -7...-5 °C, днем -2...0 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 6 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 6 декабря почти по всей территории Украины ожидается снег с переходом в ледяной дождь. При этом в некоторых регионах ожидается потепление.