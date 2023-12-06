Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики предупреждают о гололеде — какие области под угрозой arrow

Синоптики предупреждают о гололеде — какие области под угрозой

6 декабря 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в среду, 5 декабря — где продолжают свирепствовать морозы
Люди попали под непогоду. Фото: gr.dreamstime
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине 6 декабря не порадует теплом. Впрочем, не ожидаются и осадки. Лишь в Житомирской и Винницкой областях возможен небольшой снег, а вот одесситов ожидает дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 6 декабря

По прогнозам синоптиков, в Украине 6 декабря облачно с прояснениями.

"На дорогах западных и северных областей местами гололедица" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью -6...-1 °C, днем -2...+3 °C,
  • в Крыму и на юге Одесской области +3...+8°C;
  • ночью на севере и западе -10...-5 °C,
  • на северо-западе до -14 °C, днем -5...0 °C;
  • в Киеве ночью -7...-5 °C, днем -2...0 °C.
Возможно, это изображение карта и текст
Прогноз погоды в Украине сегодня, 6 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 6 декабря почти по всей территории Украины ожидается снег с переходом в ледяной дождь. При этом в некоторых регионах ожидается потепление.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме