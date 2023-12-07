Погода в Украине 8 декабря — прогноз от Натальи Диденко

Украину снова заметет — народный синоптик Диденко рассказала, в каких регионах заснежит
Завтра, 8 декабря, ожидается снег, который может переходить в мокрый. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +12 °C.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 8 декабря
По прогнозам Диденко, 8 декабря во многих областях Украины ожидается снег, местами мокрый снег. В течение дня в центральных областях ожидается -2...-5°C, а ближе к центру около 0°C. На юге традиционно будет теплее, +1.. +4 °C, а в Крыму иногда даже до +10... +12 °C градусов, поэтому там — дождь.
Все возможные осадки в течение завтрашнего дня — влияние циклона с юга. Ветер в пятницу ожидается восточный, умеренный, на востоке и юге возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
Погода в Киеве 8 декабря
По словам Диденко, в Киеве завтра будет "красивая зима". В столице будет идти снег. Ночью температура воздуха будет -4°C, а днем -2°C. Ветер восточный, порывистый. Кроме того, будет облачно и скользко.
Синоптик также предупредила водителей, поскольку из-за снега ситуация на дорогах может осложниться.
Также Наталья Диденко рассказала, что уже с 11 декабря ожидается потепление и оттепель.
Напомним, сегодня синоптики предупреждали сильный снег, ветер и опасность на дорогах.
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