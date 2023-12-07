Погода в Украине 8 декабря — прогноз от Натальи Диденко

Люди идут по заснеженному городу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 8 декабря, ожидается снег, который может переходить в мокрый. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +12 °C.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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По прогнозам Диденко, 8 декабря во многих областях Украины ожидается снег, местами мокрый снег. В течение дня в центральных областях ожидается -2...-5°C, а ближе к центру около 0°C. На юге традиционно будет теплее, +1.. +4 °C, а в Крыму иногда даже до +10... +12 °C градусов, поэтому там — дождь.

Погода в Украине 8 декабря. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Все возможные осадки в течение завтрашнего дня — влияние циклона с юга. Ветер в пятницу ожидается восточный, умеренный, на востоке и юге возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве 8 декабря

По словам Диденко, в Киеве завтра будет "красивая зима". В столице будет идти снег. Ночью температура воздуха будет -4°C, а днем -2°C. Ветер восточный, порывистый. Кроме того, будет облачно и скользко.

Синоптик также предупредила водителей, поскольку из-за снега ситуация на дорогах может осложниться.

Также Наталья Диденко рассказала, что уже с 11 декабря ожидается потепление и оттепель.

Напомним, сегодня синоптики предупреждали сильный снег, ветер и опасность на дорогах.