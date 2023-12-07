Погода в Украине 8 декабря

Передвигаться будет крайне опасно — завтра украинцев ждет непогода
Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций предупредили украинцев об опасности. Завтра, 8 декабря, Украину накроет непогода. На дорогах ожидается сильный гололед.
Об этом сообщает ГСЧС.
Непогода в Украине 8 декабря
В ГСЧС призвали жителей Украины быть осторожными завтра, 8 декабря. По информации службы, украинские дороги покроются льдом, что станет опасностью для водителей и пешеходов.
Сообщается, что почти во всех областях страны, в частности, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой будет гололед. Опасное погодное явление обойдет только западные регионы страны. В Одесской и Николаевской областях ожидается налипание мокрого снега.
"Призываем водителей и пешеходов быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения и правила безопасности", — подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, 8 декабря в течение всего дня ожидается снег, который может переходить в мокрый. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +12 °C.
Добавим, с 7 декабря, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий из-за снежного циклона, который уже накрыл юг региона. В настоящее время в пределах Измаила и Рени наблюдаются обильные осадки.
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