Погода в Украине 8 декабря

Человек стоит на дороге с гололедом. Фото: Новини.LIVE

Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций предупредили украинцев об опасности. Завтра, 8 декабря, Украину накроет непогода. На дорогах ожидается сильный гололед.

Об этом сообщает ГСЧС.

Читайте также:

Непогода в Украине 8 декабря

В ГСЧС призвали жителей Украины быть осторожными завтра, 8 декабря. По информации службы, украинские дороги покроются льдом, что станет опасностью для водителей и пешеходов.

Сообщается, что почти во всех областях страны, в частности, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой будет гололед. Опасное погодное явление обойдет только западные регионы страны. В Одесской и Николаевской областях ожидается налипание мокрого снега.

"Призываем водителей и пешеходов быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения и правила безопасности", — подчеркнули в ГСЧС.

Сообщение о гололеде. Фото: скриншот поста ГСЧС

Напомним, 8 декабря в течение всего дня ожидается снег, который может переходить в мокрый. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +12 °C.

Добавим, с 7 декабря, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий из-за снежного циклона, который уже накрыл юг региона. В настоящее время в пределах Измаила и Рени наблюдаются обильные осадки.