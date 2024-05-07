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Космічні вихорі не вщухатимуть — прогноз магнітних бур 7 травня

7 травня 2024 04:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 7 травня — прогноз астросиноптиків
Мігрень у дівчини через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі у вівторок, 7 травня, продовжуватимуть зберігати свою загрозу для людей. Магнітосфера земної кулі перебуватиме в перезбудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася дуже високою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 травня

За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу Х1, які впливають на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде активним. Водночас сонячна активність буде помірною з великою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 7 травня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 90%
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 50%
  • кількість сонячних плям — 62
магнітні бурі 7 травня
Мігрень у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як врятуватися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі чинять велику загрозу людському організму. Тому аби краще почуватися в період таких космічних явищ, варто дотримуватися наступних рекомендацій лікарів:

  • мінімізувати вживання кофеїну, тютюну та алкоголю;
  • дотримуватися режиму дня;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • зменшити фізичне та психічне навантаження;
  • відмовитися від надмірних фізичних навантажень та більше відпочивати;
  • спати щонайменше сім-вісім годин на добу.

 Нагадаємо, раніше на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО.

Також ми повідомляли, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня. 

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

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