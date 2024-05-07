Магнітні бурі в Україні сьогодні, 7 травня — прогноз астросиноптиків

Мігрень у дівчини через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі у вівторок, 7 травня, продовжуватимуть зберігати свою загрозу для людей. Магнітосфера земної кулі перебуватиме в перезбудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася дуже високою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 травня

За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу Х1, які впливають на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде активним. Водночас сонячна активність буде помірною з великою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 7 травня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 90%

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 50%

кількість сонячних плям — 62

Мігрень у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як врятуватися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі чинять велику загрозу людському організму. Тому аби краще почуватися в період таких космічних явищ, варто дотримуватися наступних рекомендацій лікарів:

мінімізувати вживання кофеїну, тютюну та алкоголю;

дотримуватися режиму дня;

регулярно та правильно харчуватися;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

зменшити фізичне та психічне навантаження;

відмовитися від надмірних фізичних навантажень та більше відпочивати;

спати щонайменше сім-вісім годин на добу.

Нагадаємо, раніше на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО.

Також ми повідомляли, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня.