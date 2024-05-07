Магнітні бурі в Україні сьогодні, 7 травня — прогноз астросиноптиків

Космічні вихорі не вщухатимуть — прогноз магнітних бур 7 травня
Магнітні бурі у вівторок, 7 травня, продовжуватимуть зберігати свою загрозу для людей. Магнітосфера земної кулі перебуватиме в перезбудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася дуже високою.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 7 травня
За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу Х1, які впливають на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде активним. Водночас сонячна активність буде помірною з великою ймовірністю Х-спалахів.
Сонячна активність на 7 травня
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 90%
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 50%
- кількість сонячних плям — 62
Як врятуватися від впливу магнітних бур
Магнітні бурі чинять велику загрозу людському організму. Тому аби краще почуватися в період таких космічних явищ, варто дотримуватися наступних рекомендацій лікарів:
- мінімізувати вживання кофеїну, тютюну та алкоголю;
- дотримуватися режиму дня;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- зменшити фізичне та психічне навантаження;
- відмовитися від надмірних фізичних навантажень та більше відпочивати;
- спати щонайменше сім-вісім годин на добу.
Нагадаємо, раніше на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО.
Також ми повідомляли, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня.
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