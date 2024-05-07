Магнитные бури в Украине сегодня, 7 мая — прогноз астросиноптиков

Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури во вторник, 7 мая, будут сохранять свою угрозу для людей. Магнитосфера земного шара будет находиться в перевозбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность оставалась очень высокой.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 7 мая

За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса Х1, влияющих на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет активным. В то же время, солнечная активность будет умеренной с большой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 7 мая

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 90%

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 50%

количество солнечных пятен — 62

Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как спастись от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури представляют большую угрозу человеческому организму. Поэтому, чтобы лучше чувствовать себя в период таких космических явлений, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:

минимизировать употребление кофеина, табака и алкоголя;

соблюдать режим дня;

регулярно и правильно питаться;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

уменьшить физическую и психическую нагрузку;

отказаться от чрезмерных физических нагрузок и больше отдыхать;

спать минимум семь-восемь часов в сутки.

Напомним, ранее на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО.

Также мы сообщали, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.