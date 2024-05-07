Магнитные бури в Украине сегодня, 7 мая — прогноз астросиноптиков

Космические вихри не утихнут — прогноз магнитных бурь 7 мая
Магнитные бури во вторник, 7 мая, будут сохранять свою угрозу для людей. Магнитосфера земного шара будет находиться в перевозбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность оставалась очень высокой.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 7 мая
За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса Х1, влияющих на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет активным. В то же время, солнечная активность будет умеренной с большой вероятностью Х-вспышек.
Солнечная активность на 7 мая
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 90%
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 50%
- количество солнечных пятен — 62
Как спастись от воздействия магнитных бурь
Магнитные бури представляют большую угрозу человеческому организму. Поэтому, чтобы лучше чувствовать себя в период таких космических явлений, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:
- минимизировать употребление кофеина, табака и алкоголя;
- соблюдать режим дня;
- регулярно и правильно питаться;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- уменьшить физическую и психическую нагрузку;
- отказаться от чрезмерных физических нагрузок и больше отдыхать;
- спать минимум семь-восемь часов в сутки.
Напомним, ранее на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО.
Также мы сообщали, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.
Читайте Новини.LIVE!