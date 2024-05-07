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Космические вихри не утихнут — прогноз магнитных бурь 7 мая

7 мая 2024 04:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 7 мая — прогноз астросиноптиков
Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури во вторник, 7 мая, будут сохранять свою угрозу для людей. Магнитосфера земного шара будет находиться в перевозбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность оставалась очень высокой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 7 мая

За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса Х1, влияющих на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет активным. В то же время, солнечная активность будет умеренной с большой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 7 мая

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 90%
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 50%
  • количество солнечных пятен — 62
магнитные бури 7 мая
Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как спастись от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури представляют большую угрозу человеческому организму. Поэтому, чтобы лучше чувствовать себя в период таких космических явлений, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:

  • минимизировать употребление кофеина, табака и алкоголя;
  • соблюдать режим дня;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • уменьшить физическую и психическую нагрузку;
  • отказаться от чрезмерных физических нагрузок и больше отдыхать;
  • спать минимум семь-восемь часов в сутки.

Напомним, ранее на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО.

Также мы сообщали, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.

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