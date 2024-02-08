Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Крижані дощі та ожеледь — народний синоптик Діденко попередила про різке погіршення погоди завтра arrow

Крижані дощі та ожеледь — народний синоптик Діденко попередила про різке погіршення погоди завтра

8 лютого 2024 20:56
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні завтра 9 лютого — прогноз Наталії Діденко
Потужний крижаний дощ у Києві. Фото ілюстративне: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У четвер, 9 лютого в Україні переважатиме волога, з опадами, погода. Крижані дощі та ожеледицю варто чекати скрізь, крім півдня та Криму, де не очікується істотних опадів. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко 8 лютого. 

Читайте також:

Погода в Україні та Києві на 9 лютого

За її словами, завтра в Україні очікується переважно мокрий сніг, часом з дощем. Цієї ночі передбачається -1...-5ºС градусів морозу, на півночі та північному сході подекуди -6...-11ºС градусів, у південних регіонах 0...+5ºС градусів тепла.

Завтра вдень очікується -3...+3ºС тепла, у центрі — +3...+6ºС, на півдні, Закарпатті та в Чернівецькій області — +9...+15ºС градусів.

У столиці завтра домінуватиме холодна погода зі снігом та мокрим снігом. Вночі очікується 0...-3ºС градуси морозу, вдень близько 0ºС.

Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає

Крижані дощі та ожеледь — народний синоптик Діденко попередила про різке погіршення погоди завтра
Допис Діденко. Джерело: Telegram

Також синоптикиня додала, що потепління в Україну прийде 11, 12 та 13 лютого. Середня температура повітря складатиме +8...+14ºС градусів тепла. Однак з 15-го лютого, за її словами, знову похолодає: вночі до -1...-5ºС градусів, вдень близько 0ºС.

Нагадаємо, раніше у Києві та області з 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки у +10,6°C.

Водночас в Укргідрометцентрі обіцяють на завтра рясні опади. В більшості областей очікується мокрий сніг та дощ, внаслідок чого на дорогах буде ожеледиця. 

погода
Україна
сніг
Наталка Діденко
дощ
прогноз погоди
погода в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі