Погода в Україні завтра 9 лютого — прогноз Наталії Діденко

Крижані дощі та ожеледь — народний синоптик Діденко попередила про різке погіршення погоди завтра
У четвер, 9 лютого в Україні переважатиме волога, з опадами, погода. Крижані дощі та ожеледицю варто чекати скрізь, крім півдня та Криму, де не очікується істотних опадів.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко 8 лютого.
Погода в Україні та Києві на 9 лютого
За її словами, завтра в Україні очікується переважно мокрий сніг, часом з дощем. Цієї ночі передбачається -1...-5ºС градусів морозу, на півночі та північному сході подекуди -6...-11ºС градусів, у південних регіонах 0...+5ºС градусів тепла.
Завтра вдень очікується -3...+3ºС тепла, у центрі — +3...+6ºС, на півдні, Закарпатті та в Чернівецькій області — +9...+15ºС градусів.
У столиці завтра домінуватиме холодна погода зі снігом та мокрим снігом. Вночі очікується 0...-3ºС градуси морозу, вдень близько 0ºС.
Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає
Також синоптикиня додала, що потепління в Україну прийде 11, 12 та 13 лютого. Середня температура повітря складатиме +8...+14ºС градусів тепла. Однак з 15-го лютого, за її словами, знову похолодає: вночі до -1...-5ºС градусів, вдень близько 0ºС.
Нагадаємо, раніше у Києві та області з 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки у +10,6°C.
Водночас в Укргідрометцентрі обіцяють на завтра рясні опади. В більшості областей очікується мокрий сніг та дощ, внаслідок чого на дорогах буде ожеледиця.
Читайте Новини.LIVE!