Погода в Україні завтра 9 лютого — прогноз Наталії Діденко

Потужний крижаний дощ у Києві. Фото ілюстративне: УНІАН

У четвер, 9 лютого в Україні переважатиме волога, з опадами, погода. Крижані дощі та ожеледицю варто чекати скрізь, крім півдня та Криму, де не очікується істотних опадів.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко 8 лютого.

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За її словами, завтра в Україні очікується переважно мокрий сніг, часом з дощем. Цієї ночі передбачається -1...-5ºС градусів морозу, на півночі та північному сході подекуди -6...-11ºС градусів, у південних регіонах 0...+5ºС градусів тепла.

Завтра вдень очікується -3...+3ºС тепла, у центрі — +3...+6ºС, на півдні, Закарпатті та в Чернівецькій області — +9...+15ºС градусів.

У столиці завтра домінуватиме холодна погода зі снігом та мокрим снігом. Вночі очікується 0...-3ºС градуси морозу, вдень близько 0ºС.

Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає

Допис Діденко. Джерело: Telegram

Також синоптикиня додала, що потепління в Україну прийде 11, 12 та 13 лютого. Середня температура повітря складатиме +8...+14ºС градусів тепла. Однак з 15-го лютого, за її словами, знову похолодає: вночі до -1...-5ºС градусів, вдень близько 0ºС.

Нагадаємо, раніше у Києві та області з 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки у +10,6°C.

Водночас в Укргідрометцентрі обіцяють на завтра рясні опади. В більшості областей очікується мокрий сніг та дощ, внаслідок чого на дорогах буде ожеледиця.