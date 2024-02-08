Погода в Украине завтра 9 февраля — прогноз Наталки Диденко

Мощный ледяной дождь в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН

В четверг, 9 февраля, в Украине будет преобладать влага, с осадками, погода. Ледяные дожди и гололедица следует ожидать везде, кроме юга и Крыма, где не ожидается существенных осадков.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко 8 февраля.

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Погода в Украине и Киеве на 9 февраля

По ее словам, завтра в Украине ожидается преимущественно мокрый снег, временами с дождем. Этой ночью предполагается -1...-5ºС градусов мороза, на севере и северо-востоке местами -6...-11ºС градусов, в южных регионах 0...+5ºС градусов тепла.

Завтра днем ожидается -3...+3ºС тепла, в центре +3...+6ºС, на юге, Закарпатье и в Черновицкой области +9...+15ºС градусов.

В столице завтра доминирует холодная погода со снегом и мокрым снегом. Ночью ожидается 0…-3ºС градуса мороза, днем около 0ºС.

Диденко рассказала, когда в Украине станет теплее

Пост Диденко. Источник: Telegram

Также синоптик добавила, что потепление в Украину придет 11, 12 и 13 февраля. Средняя температура воздуха будет составлять +8…+14ºС градусов тепла. Однако с 15 февраля, по ее словам, снова похолодает: ночью до -1...-5ºС градусов, днем около 0ºС.

Напомним, ранее в Киеве и области с 4 февраля зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки в +10,6°C.

В то же время в Укргидрометцентре обещают на завтра обильные осадки. В большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь, в результате чего на дорогах будет гололедица.