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На Україну чекають зливи і ожеледиця — в Укргідрометцентрі назвали області, де буде негода

8 лютого 2024 14:49
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 9 лютого від Укргідрометцентру
Чоловік з парасолею під мокрим снігом. Ілюстративне фото: shutterstock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні, в п'ятницю, 9 лютого, прийде з рясними опадами. В більшості областей очікується мокрий сніг та дощ, внаслідок чого на дорогах буде ожеледиця. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної поділки до -15 °C на Прикарпатті.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 9 лютого

В Україні 9 лютого передбачається хмарна погода з проясненнями. У всіх регіонах, крім півдня пройдуть рясні опади, зокрема мокрий сніг та дощ. Найбільше опадів випаде в Карпатах та на Закарпатті.

Синоптики попереджають водіїв про небезпеку завтра, у північних областях на дорогах буде ожеледиця.

Пориви вітру будуть здебільшого не сильними, 7-12 м/с. Переважатимуть південно-східні та східні вітри. В Карпатах очікуються пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні:

  • у північній частині, східних та Полтавській областях вдень від -3 до +2 °C, а вночі на Чернігівщині та Сумщині від -11 до -6 °C;
  • на Закарпатті та Прикарпатті від -15 до -10 °C;
  • на півдні країни від +4 до +9 °C;
  • на решті територій від 0 до +5 °C.
Погода в Україні 9 лютого
Погода в Україні 9 лютого. Фото: Укргідрометцентр 

В Укргідрометцентрі попередили про сніголавинну небезпеку 3 рівня. Вона передбачається на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — наголосили синоптики.

Небезпечна погода на Заході
Небезпечна погода на Заході. Фото: Укргідрометцентр 

Погода в Києві та області 9 лютого

На Київщині та в столиці буде здебільшого хмарна погода. Вдень синоптики прогнозують мокрий сніг, а на півдні області ще й з дощем. Переважатиме південно-східний вітер, 7-12 м/с.

Температура повітря в області становитиме від  -3 до +2 °C, а в Києві вночі буде -2...0 °C, вдень 0...+2 °C.

Через суттєве погіршення погодних умов, на дорогах Києва буде ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто дотримуватися дистанції.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — вказали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, в Україні, 6-9 лютого, в деяких областях очікується дощова погода з переходом у мокрий сніг. Водночас у південних регіонах температура повітря підійметься до 17 градусів тепла, у горах спостерігатимуться сильні пориви вітру. 

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