Прогноз погоды в Украине на 9 февраля от Укргидрометцентра.

Человек с зонтиком под мокрым снегом. Иллюстративное фото: shutterstock

Погода в Украине, в пятницу, 9 февраля, придет с обильными осадками. В большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь, в результате чего на дорогах будет гололед. Столбики термометров достигнут максимального деления до -15 °C на Прикарпатье.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 9 февраля

В Украине 9 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Во всех регионах, кроме юга, пройдут обильные осадки, в частности мокрый снег и дождь. Больше всего осадков выпадет в Карпатах и Закарпатье.

Синоптики предупреждают водителей об опасности завтра, в северных областях на дорогах будет гололед.

Порывы ветра будут в большинстве своем не сильными, 7-12 м/с. Преобладают юго-восточные и восточные ветры. В Карпатах ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине:

в северной части, восточных и Полтавской областях днем от -3 до +2 °C, а ночью в Черниговской и Сумской от -11 до -6 °C;

в Закарпатье и Прикарпатье от -15 до -10 °C;

на юге страны от +4 до +9 °C;

на остальных территориях от 0 до +5 °C.

Погода в Украине 9 февраля. Фото: Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре предупредили о снеголавинной опасности 3 уровня. Она предполагается на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — подчеркнули синоптики.

Опасная погода на Западе. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 9 февраля

На Киевщине и столице будет в основном облачная погода. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег, а на юге области еще с дождем. Преобладает юго-восточный ветер, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области будет от -3 до +2 °C, а в Киеве ночью будет -2...0 °C, днем 0...+2 °C.

Из-за существенного ухудшения погодных условий на дорогах Киева будет гололед, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать дистанцию.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, в Украине 6-9 февраля в некоторых областях ожидается дождливая погода с переходом в мокрый снег. В южных регионах температура воздуха поднимется до 17 градусов тепла, в горах будут наблюдаться сильные порывы ветра.