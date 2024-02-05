Прогноз погоди в Україні на тиждень, 6-9 лютого, від Укргідрометцентру

Мокрий сніг у Києві. Фото ілюстративне: УНІАН

Протягом цього тижня, 6-9 лютого, в окремих регіонах України очікується дощова погода з переходом у мокрий сніг. Водночас у південних регіонах повітря прогріється до 17 градусів тепла, у горах спостерігатимуться сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра, 6 лютого, синоптики прогнозують дощі, місцями, крім півдня, з переходом у мокрий сніг. Водночас вдень на Прикарпатті, Закарпатті та в Одеській області без істотних опадів. Температура в більшості західних, південних, Вінницькій областях та в Криму вночі +1...+6°С, вдень +8...+13°С, в Одеській області повітря прогріється до +17°С. На решті території вночі -2...+3°С, вдень +2...+8°С.

Атмосферний фронт 7 лютого. Джерело: Укргідрометцентр

У наступні дві доби пройдуть короткочасний мокрий сніг та дощ. Лише в четвер на півдні та на півночі країни без істотних опадів. Температура повітря 7 лютого вночі +2...+7°С, вдень +7...+12°С тепла, на півдні до +16°С, у північно-східних областях вночі -1...-6°С, вдень +2...+7°С.

Атмосферний фронт 8 лютого. Джерело: Укргідрометцентр

в більшості областей 8 лютого очікується зниження температури на 3-6°С. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, 6-7 лютого пориви 15-20 м/с, завтра на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Нагадаємо, що раніше про настання потепління в окремих українських регіонах розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко. Водночас сьогодні на одеситів чекало штормове попередження в акваторії Чорного моря.