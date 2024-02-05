Погода в Україні завтра 6 лютого - прогноз Наталії Діденко

Дівчина гуляє Києвом. Фото: Новини.LIVE

Українців потішить погода в Україні у вівторок, 6 лютого. Вона буде теплою, але водночас вологою з поривами вітру. Температура повітря в деяких областях досягне позначки +15 °С.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко 5 лютого.

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Погода в Україні на 6 лютого

Діденко повідомила, що на заході, південному заході та у південних регіонах України температура підніметься до +8...+13 °С, тоді як у південній частині Одеської області очікується до +15 °С.

У більшій частині країни температура вдень коливатиметься в межах +3…+8 °С.

Опади у вигляді дощу та мокрого снігу прогнозуються у більшості регіонів. Проте вдень у східних областях, на заході, на Одещині, Полтавській, Вінницькій областях та в Криму ймовірність опадів низька.

Також очікується західний вітер із поривами, які в деяких місцях досягають штормової сили.

Погода в Києві на 6 лютого

Наталія Діденко також повідомила, що у Києві у вівторок очікується дощ, який часом переходить у мокрий сніг. Буде дути поривчастий західний вітер. Температура вночі буде близько нуля, а вдень у вівторок підніметься до +3°С.

Циклон, що йде з Європи. Фото: Наталія Діденко

Погода в Україні на найближчі дні

Народний синоптик повідомила, що 7 лютого температура повітря трохи підвищиться, а з 8 до 9 лютого очікується зниження на 2-5 градусів.

У період з 10 по 13 лютого прогнозується значне збільшення температури до позначок +10...+16 °С, що супроводжується проясненнями.

Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Державна служба надзвичайних ситуацій України видала попередження про високу ймовірність сходження лавин в Івано-Франківській області на 4 та 5 лютого, а в Закарпатській області — на 5 лютого. У світлі цього туристам рекомендується уникати походів у гірські райони.

Крім того, народний синоптик Наталія Діденко попередила українців, що 5 лютого погода буде дуже вітряною. Подекуди очікуються пориви до 25 м/с.