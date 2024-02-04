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Народный синоптик Диденко предупредила об опасности шторма в Украине завтра

4 февраля 2024 20:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 февраля, от Наталки Диденко
Человек с зонтиком. Фото: Depositphotos
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 5 февраля, будет очень ветреной. Кое-где ожидаются порывы до 25 метров в секунду. Однако температура воздуха снова повысится.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с, иногда — 25 м/с. Она сообщила о штормовом предупреждении.

К тому же завтра к сильному ветру в большинстве областей Украины присоединятся атмосферные фронты с дождями и мокрым снегом.

Температура воздуха ожидается высокой в течение дня +3...+9 °С, а на юге до +12 °С.

Уже во вторник, 6 февраля, ветер стихнет и ослабнут осадки.

Диденко рассказала, что весеннее тепло посетит Украину 10, 11, 12 февраля. В эти дни температура воздуха повысится до +15 °С.

Погода в Киеве

В понедельник в столице сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 17-22 м/с. Также ожидается дождь, который будет смешиваться с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью +2 °С, днем — +5 °С.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что в Украине ожидается ветреная погода в понедельник, 5 февраля. Местами порывы ветра достигнут 22 м/с, а столбики термометров максимально опустятся до -1 °С.

Также мы писали, что харьковский сурок Тимко спрогнозировал, что весна в этом году наступит через шесть недель. Кроме того, у сурка спросили, что украинцам поможет выиграть войну против РФ.

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