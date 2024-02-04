Прогноз погоди в Україні на завтра, 5 лютого, від Укргідрометцентру

Люди гуляють вулицею. Фото: 0462.ua/news

В Україні очікується вітряна погода у понеділок, 5 лютого. Подекуди пориви вітру сягнуть 22 м/с, а стовпчики термометрів максимально опустяться до -1°С.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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У понеділок по всій території України буде хмарно з проясненнями. Подекуди пройде дощ та мокрий сніг.

Синоптики прогнозують західний та північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с, окрім Закарпаття.

Також очікуються пориви вітру 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.

Температура повітря:

вночі -1...+4 °С;

вдень +2...+7 °С;

на Закарпатті та у південній частині +6...+11 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Метеорологічні явища в Україні

Синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с — перший рівень небезпечності.

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна в цьому році настане через шість тижнів. Крім того, в бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.

Також ми писали, що цього року лютий передбачається не такий, як зазвичай. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині близьким до норми. Тому сильних морозів в останній місяць зими не варто очікувати.