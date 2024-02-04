Прогноз погоди в Україні на завтра, 5 лютого, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили українців про сильний вітер завтра — які регіони в небезпеці
В Україні очікується вітряна погода у понеділок, 5 лютого. Подекуди пориви вітру сягнуть 22 м/с, а стовпчики термометрів максимально опустяться до -1°С.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 5 лютого
У понеділок по всій території України буде хмарно з проясненнями. Подекуди пройде дощ та мокрий сніг.
Синоптики прогнозують західний та північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с, окрім Закарпаття.
Також очікуються пориви вітру 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1...+4 °С;
- вдень +2...+7 °С;
- на Закарпатті та у південній частині +6...+11 °С.
Метеорологічні явища в Україні
Синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с — перший рівень небезпечності.
Нагадаємо, що харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна в цьому році настане через шість тижнів. Крім того, в бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.
Також ми писали, що цього року лютий передбачається не такий, як зазвичай. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині близьким до норми. Тому сильних морозів в останній місяць зими не варто очікувати.
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