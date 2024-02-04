Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 февраля, от Укргидрометцентра.

Люди гуляют по улице. Фото: 0462.ua/news

В Украине ожидается ветреная погода в понедельник, 5 февраля. Местами порывы ветра достигнут 22 м/с, а столбики термометров максимально опустятся до -1°С.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Погода в Украине 5 февраля

В понедельник по всей территории Украины облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег.

Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, кроме Закарпатья.

Также ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, на западе и юге днем местами 25 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...+4°С;

днем +2...+7°С;

в Закарпатье и в южной части +6...+11°С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Метеорологические явления в Украине

Синоптики предупреждают украинцев о сильных порывах ветра 17-22 м/с, на западе и юге днем местами 25 м/с — первый уровень опасности.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что харьковский сурок Тимко спрогнозировал, что весна в этом году наступит через шесть недель. Кроме того, у сурка спросили, что украинцам поможет выиграть войну против РФ.

Также мы писали, что в этом году февраль предполагается не такой, как обычно. В половине регионов этот месяц будет теплее нормы, а в другой части близок к норме. Потому сильных морозов в последний месяц зимы не стоит ожидать.