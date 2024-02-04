Прогноз погоди в Україні на завтра, 5 лютого, від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко попередила про про небезпеку шторму в Україні завтра
Погода в Україні у понеділок, 5 лютого, буде дуже вітряною. Подекуди очікуються пориви до 25 метрів за секунду. Однак температура повітря знову підвищиться.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
За словами Діденко, пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 м/с, подекуди — 25 м/с. Вона повідомила про штормове попередження.
До того ж завтра до сильного вітру в більшості областей України приєднаються атмосферні фронти із дощами та мокрим снігом.
Температура повітря очікується високою — протягом дня +3...+9 °С, а на півдні до +12 °С.
Вже у вівторок, 6 лютого, вітер стихне та послабнуть опади.
Діденко розповіла, що весняне тепло завітає в Україні 10, 11, 12 лютого. В ці дні температура повітря підвищиться до +15 °С.
Погода в Києві
У понеділок в столиці буде сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 17-22 м/с. Також очікується дощ, який змішуватиметься із мокрим снігом.
Температура повітря вночі +2 °С, вдень — +5 °С.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що в Україні очікується вітряна погода у понеділок, 5 лютого. Подекуди пориви вітру сягнуть 22 м/с, а стовпчики термометрів максимально опустяться до -1°С.
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