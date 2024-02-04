Прогноз погоди в Україні на завтра, 5 лютого, від Наталки Діденко

Людина з парасолькою. Фото: Depositphotos

Погода в Україні у понеділок, 5 лютого, буде дуже вітряною. Подекуди очікуються пориви до 25 метрів за секунду. Однак температура повітря знову підвищиться.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 м/с, подекуди — 25 м/с. Вона повідомила про штормове попередження.

До того ж завтра до сильного вітру в більшості областей України приєднаються атмосферні фронти із дощами та мокрим снігом.

Температура повітря очікується високою — протягом дня +3...+9 °С, а на півдні до +12 °С.

Вже у вівторок, 6 лютого, вітер стихне та послабнуть опади.

Діденко розповіла, що весняне тепло завітає в Україні 10, 11, 12 лютого. В ці дні температура повітря підвищиться до +15 °С.

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У понеділок в столиці буде сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 17-22 м/с. Також очікується дощ, який змішуватиметься із мокрим снігом.

Температура повітря вночі +2 °С, вдень — +5 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що в Україні очікується вітряна погода у понеділок, 5 лютого. Подекуди пориви вітру сягнуть 22 м/с, а стовпчики термометрів максимально опустяться до -1°С.

Також ми писали, що харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна в цьому році настане через шість тижнів. Крім того, в бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.