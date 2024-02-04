Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик Діденко попередила про про небезпеку шторму в Україні завтра arrow

Народний синоптик Діденко попередила про про небезпеку шторму в Україні завтра

4 лютого 2024 20:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 5 лютого, від Наталки Діденко
Людина з парасолькою. Фото: Depositphotos
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у понеділок, 5 лютого, буде дуже вітряною. Подекуди очікуються пориви до 25 метрів за секунду. Однак температура повітря знову підвищиться.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 м/с, подекуди — 25 м/с. Вона повідомила про штормове попередження.

До того ж завтра до сильного вітру в більшості областей України приєднаються атмосферні фронти із дощами та мокрим снігом.

Температура повітря очікується високою — протягом дня +3...+9 °С, а на півдні до +12 °С.

Вже у вівторок, 6 лютого, вітер стихне та послабнуть опади. 

Діденко розповіла, що весняне тепло завітає в Україні 10, 11, 12 лютого. В ці дні температура повітря підвищиться до +15 °С.

Погода в Києві

У понеділок в столиці буде сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 17-22 м/с. Також очікується дощ, який змішуватиметься із мокрим снігом.

Температура повітря вночі +2 °С, вдень — +5 °С.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що в Україні очікується вітряна погода у понеділок, 5 лютого. Подекуди пориви вітру сягнуть 22 м/с, а стовпчики термометрів максимально опустяться до -1°С.

Також ми писали, що харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна в цьому році настане через шість тижнів. Крім того, в бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.

погода
Київ
українці
негода
Україна
Київська область
зима
лютий
Наталка Діденко
синоптик
дощ
прогноз погоди
опади
погода в Україні
вітер
температура повітря

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі