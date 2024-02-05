Погода в Украине завтра 6 февраля - прогноз Натальи Диденко

Девушка гуляет по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Украинцев порадует погода в Украине во вторник, 6 февраля. Она будет теплой, но в то же время влажной с порывами ветра. Температура воздуха в некоторых областях достигнет отметки +15 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко 5 февраля.

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Погода в Украине на 6 февраля

Диденко сообщила, что на западе, юго-западе и в южных регионах Украины температура поднимется до +8...+13 °С, в то время как в южной части Одесской области ожидается до +15 °С.

В большей части страны температура днем будет колебаться в пределах +3…+8 °С. На северо-востоке и крайнем севере будет более прохладно, с температурой -1…+3 °С.

Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в большинстве регионов. Однако днем в восточных областях, на западе, в Одесской области, Полтавской, Винницкой областях и в Крыму вероятность осадков низкая.

Также ожидается западный ветер с порывами, в некоторых местах достигающими штормовой силы.

Погода в Киеве на 6 февраля

Наталья Диденко также сообщила, что в Киеве во вторник ожидается дождь, временами переходящий в мокрый снег. Будет дуть порывистый западный ветер. Температура ночью будет около нуля, а днем во вторник поднимется до +3 °С.

Циклон, который идет из Европы. Фото: Наталья Диденко

Погода в Украине на ближайшие дни

Народный синоптик сообщила, что 7 февраля температура воздуха немного повысится, а с 8 по 9 февраля ожидается понижение на 2-5 градусов.

В период с 10 по 13 февраля прогнозируется значительное увеличение температуры до отметок +10...+16 °С, сопровождающееся прояснениями.

Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины выдала предупреждение о высокой вероятности схождения лавин в Ивано-Франковской области на 4 и 5 февраля, а в Закарпатской области — на 5 февраля. Поэтому туристам рекомендуется избегать походов в горные районы.

Кроме того, народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев, что 5 февраля погода будет очень ветреной. Кое-где ожидаются порывы до 25 м/с.