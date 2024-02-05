Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре рассказали, в каких регионах в течение недели будет идти мокрый снег arrow

В Укргидрометцентре рассказали, в каких регионах в течение недели будет идти мокрый снег

5 февраля 2024 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на неделю, 6-9 февраля, от Укргидрометцентра
Мокрый снег в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В течение этой недели 6-9 февраля в отдельных регионах Украины ожидается дождливая погода с переходом в мокрый снег. В южных регионах воздух прогреется до 17 градусов тепла, в горах будут наблюдаться сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине на неделю, 6-9 февраля

Завтра, 6 февраля, синоптики прогнозируют дожди, местами кроме юга с переходом в мокрый снег. В то же время днем в Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области без существенных осадков. Температура в большинстве западных, южных, Винницкой областях и Крыму ночью +1...+6°С, днем +8...+13°С, в Одесской области воздух прогреется до +17°С. На остальной территории ночью -2...+3°С, днем +2...+8°С.

В Укргидрометцентре рассказали, в каких регионах в течение недели будет идти мокрый снег
Атмосферный фронт 7 февраля. Источник: Укргидрометцентр

В последующие двое суток пройдут кратковременный мокрый снег и дождь. Лишь в четверг на юге и севере страны без существенных осадков. Температура воздуха 7 февраля ночью +2...+7°С, днем +7...+12°С, на юге до +16°С, в северо-восточных областях ночью -1...-6°С, днем +2...+7°С.

В Укргидрометцентре рассказали, в каких регионах в течение недели будет идти мокрый снег
Атмосферный фронт 8 февраля. Источник: Укргидрометцентр

8 февраля в большинстве областей ожидается понижение температуры на 3-6°С. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 6-7 февраля, порывы 15-20 м/с, завтра на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Напомним, что ранее о наступлении потепления в отдельных украинских регионах рассказала народный синоптик Наталья Диденко. В то же время сегодня одесситов ждало штормовое предупреждение в акватории Черного моря.

погода
потепление
снег
дождь
прогноз погоды
погода в Украине
ветер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме