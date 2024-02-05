Прогноз погоды в Украине на неделю, 6-9 февраля, от Укргидрометцентра

Мокрый снег в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН

В течение этой недели 6-9 февраля в отдельных регионах Украины ожидается дождливая погода с переходом в мокрый снег. В южных регионах воздух прогреется до 17 градусов тепла, в горах будут наблюдаться сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине на неделю, 6-9 февраля

Завтра, 6 февраля, синоптики прогнозируют дожди, местами кроме юга с переходом в мокрый снег. В то же время днем в Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области без существенных осадков. Температура в большинстве западных, южных, Винницкой областях и Крыму ночью +1...+6°С, днем +8...+13°С, в Одесской области воздух прогреется до +17°С. На остальной территории ночью -2...+3°С, днем +2...+8°С.

Атмосферный фронт 7 февраля. Источник: Укргидрометцентр

В последующие двое суток пройдут кратковременный мокрый снег и дождь. Лишь в четверг на юге и севере страны без существенных осадков. Температура воздуха 7 февраля ночью +2...+7°С, днем +7...+12°С, на юге до +16°С, в северо-восточных областях ночью -1...-6°С, днем +2...+7°С.

Атмосферный фронт 8 февраля. Источник: Укргидрометцентр

8 февраля в большинстве областей ожидается понижение температуры на 3-6°С. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 6-7 февраля, порывы 15-20 м/с, завтра на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Напомним, что ранее о наступлении потепления в отдельных украинских регионах рассказала народный синоптик Наталья Диденко. В то же время сегодня одесситов ждало штормовое предупреждение в акватории Черного моря.