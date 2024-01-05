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Крижаний буревій — в Укргідрометцентрі назвали регіони, куди завтра прийдуть морози

5 січня 2024 20:45
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Ілля Рябінін
редактор
Погода в Україні та Києві 6 січня — прогноз від Укргідрометцентру
Снігова буря в Одесі. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Завтра, 6 січня, по території України прогнозують значні снігопади, подекуди пройдуть дощі. Водночас в окремих регіонах пануватимуть як морози, так і потепління.

Про це йдеться у прогнозі погоди в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди по Україні 6 січня 

Крижаний буревій — в Укргідрометцентрі назвали регіони, куди завтра прийдуть морози
Погода по Україні 6 січня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра на півночі України очікується сніг, на Закарпатті та Прикарпатті дощ, вночі на сході невеликий сніг.

На решті території — без опадів. У північних регіонах на дорогах подекуди ожеледиця, на Волині та в Рівненській області місцями ожеледь. Вітер змінний, 3-8 м/с.

Температура вночі -2...-7 °С, в Чернігівській та Сумській областях -8...-13 °С. На Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму 0...+5 °С, вдень +1...+6 °С. В південно-західних областях +7...+12 °С, на півночі України 0...-5 °С.

Прогноз погоди 6 січня в Києві та області

Натомість завтра у Києві та області завтра вночі без опадів, вдень сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура в Київській області вночі -2...-7 °С, вдень 0...-5 °С. У столиці вночі -5...-7 °С, вдень 0...-2 °С.

Нагадаємо, що на завтра в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південного вітру до 17 м/с. Також синоптики прогнозують метрові хвилі на Чорному морі.

Також у Харкові та області сьогодні прогнозувалася складна погодна ситуація. У регіоні через це оголосили перший рівень небезпеки.

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