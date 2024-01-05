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Ледяная буря — в Укргидрометцентре назвали регионы, куда завтра придут морозы

5 января 2024 20:45
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Илья Рябинин
редактор
Погода в Украине и Киеве 6 января — прогноз от Укргидрометцентра
Снежная буря в Одессе. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Завтра, 6 января, по территории Украины прогнозируют значительные снегопады, местами пройдут дожди. В то же время в отдельных регионах будут царить как морозы, так и потепление.

Об этом говорится в прогнозе погоды в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 6 января. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра на севере Украины ожидается снег, Закарпатье и Прикарпатье дождь, ночью на востоке небольшой снег.

На остальной территории без осадков. В северных регионах на дорогах местами гололедица, на Волыни и в Ровенской области местами гололедица. Ветер переменный, 3-8 м/с.

Температура ночью -2...-7 °С, в Черниговской и Сумской областях -8...-13 °С. В Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 0...+5 °С, днем +1...+6 °С. В юго-западных областях +7...+12 °С, на севере Украины 0...-5 °С.

Прогноз погоды 6 января в Киеве и области

Но завтра в Киеве и области завтра ночью без осадков, днем снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура в Киевской области ночью -2...-7 °С, днем 0...-5 °С. В столице ночью -5...-7 °С, днем 0...-2°С.

Напомним, что завтра в Одессе объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы южного ветра до 17 м/с. Также синоптики прогнозируют метровые волны на Черном море.

Также в Харькове и области прогнозировалась сложная погодная ситуация. В регионе из-за этого объявили первый уровень опасности.

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