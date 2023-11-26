Погода в Україні 27 листопада – складні погодні умови

Снігова буря в Україні. Фото: rozhyshche.rayonE

Складні погодні умови в Україні очікуються завтра, 27 листопада. У деяких областях країни очікуються хуртовини, сильний вітер та дощ. Також очікує, що зростання снігового покриву зросте до 50 див.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Складні погодні умови в Україні 27 листопада

Через вплив потужного циклону, який торкнеться України за винятком західних та східних регіонів, прогнозуються важкі погодні умови помаранчевого ступеня ризику:

У Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях очікуються рясні снігопади.

У Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях будуть сильні дощі та мокрий сніг, місцями з ожеледицею. Крім того, зростання снігового шару в цих районах складе 20-30 см, в окремих місцях до 40-50 см. Можливі хуртовини, снігові замети та ожеледиця на дорогах.

У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть дощі.

У північних, центральних, південних областях, а також у Криму очікується посилення вітру до 17-22 м/с, у деяких місцях до 25 м/с.

В Одеській та Миколаївській областях – до 25-30 м/с;

у західних та східних областях пориви вітру досягнуть 15-20 м/с.

На акваторії Чорного моря вітер посилиться до 25-30 м/с. Висота хвиль буде 20-30 дм, а в день 26 листопада та вночі 27 листопада – 30-50 дм.

Погода в Україні 27 листопада

В Україні очікується помірний снігопад, який значно посилюватиметься вночі у більшості північних і центральних регіонів, часом перетворюючись на сильний сніг, викликаючи хуртовини. У південно-східних областях передбачається мокрий сніг із дощем та місцями ожеледиця. Невеликий сніг пройде на заході та здебільшого південних областей вдень. На дорогах по всій країні можлива ожеледиця.

Швидкість вітру варіюватиметься: північно-західний вітер у більшості регіонів, південно-західний у східних областях, з поривами 17-22 м/с.

Вночі та вранці у всіх регіонах України, окрім західних, Житомирської, Вінницької та Сумської областей, очікуються пориви до 25-30 м/с.

Погода в Україні 27 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температурний режим відрізнятиметься по регіонах :

у західних областях вночі очікується від -4...-9 °С, вдень від 0...-5 °С;

у північних і центральних областях як уночі, так і вдень температура коливатиметься від -2...-7 °С.

На решті територій температура варіюватиметься від +2…+4 °С протягом доби, у Криму від +1…+6 °С.

Погода в Києві та області 27 листопада

На Київщині очікується хмарна погода, з особливо інтенсивними снігопадами у східних районах області. Вдень прогнозується сніг помірної інтенсивності, що супроводжується хуртовиною та сніговими зашаруваннями, при цьому на дорогах буде ожеледиця.

Вітер дме з північного заходу зі швидкістю 17-22 м/с, посилюючись до 25 м/с у нічні та ранкові години. Температура в регіоні коливатиметься від -1...-6 °С як уночі, так і вдень.

У Києві температура очікується на рівні -2...-4 °С як уночі, так і вдень.

Погода у Київській області 27 листопада. Фото: Укргшидрометцентр

Стихійні метеорологічні явища в Україні 27 листопада

У понеділок, 27 листопада, по всій Україні очікується вітер зі швидкістю 17-22 м/с, що відповідає жовтому рівню метеорологічної небезпеки. У нічний та ранковий годинник, за винятком західних, Житомирської, Вінницької та Сумської областей, пориви вітру посиляться до 25-30 м/с, при цьому можливі хуртовини, що піднімає рівень небезпеки до помаранчевого.

У Київській, Кіровоградській та Полтавській областях прогнозується випадання снігу, що також стосується жовтого рівня небезпеки.

У Чернігівській, Сумській та Черкаській областях очікуються сильні снігопади та засніження снігу, що відповідає помаранчевому рівню небезпеки.

На всій території країни на дорогах можлива ожеледь, що також класифікується як жовтий рівень небезпеки.



Стихійні метеорологічні явища України 27 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що внаслідок погіршення погодних умов свою цілодобову роботу розпочав Штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Таке рішення було ухвалено для того, щоб швидко реагувати на ситуацію та не допускати проблем на дорогах.

Крім того, ми писали, що 26 листопада в Одесі та області очікується погіршення погодних умов: завірюха, ожеледиця та сильний сніг. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки