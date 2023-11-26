Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Сугробы и полметра снега — Укргидрометцентр про погоду в Украине на завтра arrow

Сугробы и полметра снега — Укргидрометцентр про погоду в Украине на завтра

26 ноября 2023 22:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 27 ноября - сложные погодные условия
Снежная буря в Украине. Фото: rozhyshche.rayon
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сложные погодные условия в Украине ожидаются завтра, 27 ноября. В некоторых областях страны прогнозируют метели, сильный ветер и дождь. Также ожидается, что рост снежного покрова вырастет до 50 см.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Сложные погодные условия в Украине 27 ноября

Из-за воздействия мощного циклона, который коснется Украины за исключением западных и восточных регионов, прогнозируются тяжелые погодные условия оранжевой степени риска:

  • В Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях ожидаются обильные снегопады. 
  • В Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях будут сильные дожди и мокрый снег, местами с гололедицей. Кроме того, рост снежного слоя в этих районах составит 20-30 см, в отдельных местах до 40-50 см. Возможны метели, снежные заносы и гололед на дорогах.
  •  В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыме пройдут дожди.
  • В северных, центральных, южных областях, а также в Крыму ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, в некоторых местах до 25 м/с.
  • В Одесской и Николаевской областях — до 25-30 м/с;
  • в западных и восточных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
  • На акватории Черного моря ветер усилится до 25-30 м/с. Высота волн будет 20-30 дм, а в день 26 ноября и ночью 27 ноября — 30-50 дм.

Погода в Украине 27 ноября

В Украине ожидается умеренный снегопад, который будет значительно усиливаться ночью в большинстве северных и центральных регионов, порой превращаясь в сильный снег, вызывая метели. В юго-восточных областях предвидится мокрый снег с дождем и местами гололед. Небольшой снег пройдет на западе и в большей части южных областей днем. На дорогах по всей стране возможна гололедица.

Скорость ветра будет варьироваться: северо-западный ветер в большинстве регионов, юго-западный в восточных областях, с порывами 17-22 м/с. 

Ночью и утром во всех регионах Украины, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей, ожидаются порывы до 25-30 м/с.

Погода в Украине 27 ноября
Погода в Украине 27 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температурный режим будет различаться по регионам

  • в западных областях ночью ожидается от -4…-9 °С, днем от 0…-5 °С; 
  • в северных и центральных областях как ночью, так и днем температура будет колебаться от -2…-7 °С. 
  • На остальных территориях температура будет варьироваться от +2…+4 °С в течение суток, в Крыму от +1…+6 °С.

Погода в Киеве и области 27 ноября

В Киевской области ожидается облачная погода, с особенно интенсивными снегопадами в восточных районах области. Днем прогнозируется снег умеренной интенсивности, сопровождающийся метелями и снежными заслоениями, при этом на дорогах будет гололед.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 17-22 м/с, усиливаясь до 25 м/с в ночные и утренние часы. Температура в регионе будет колебаться от -1…-6 °С как ночью, так и днем.

В Киеве температура ожидается на уровне -2…-4 °С как ночью, так и днем.

Погода в Украине 27 ноября
Погода в Киевской области 27 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Стихийные метеорологические явления в Украине 27 ноября

В понедельник, 27 ноября, по всей Украине ожидается ветер со скоростью 17-22 м/с, что соответствует желтому уровню метеорологической опасности. В ночные и утренние часы, за исключением западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей, порывы ветра усилятся до 25-30 м/с, при этом возможны метели, что поднимает уровень опасности до оранжевого.

В Киевской, Кировоградской и Полтавской областях прогнозируется выпадение снега, что также относится к желтому уровню опасности.

В Черниговской, Сумской и Черкасской областях ожидаются сильные снегопады и снежные заслоения, что соответствует оранжевому уровню опасности.

По всей территории страны на дорогах возможна гололедица, что также классифицируется как желтый уровень опасности.

Погода в Украине 27 ноября

Стихийные метеорологические явления в Украине 27 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в результате ухудшения погодных условий свою круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Такое решение было принято для того, чтобы быстро реагировать на ситуацию и не допускать проблем на дорогах.

Кроме того, мы писали, что 26 ноября в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий: вьюга, гололедица и сильный снег. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Актуальное по теме