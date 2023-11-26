Погода в Украине 27 ноября - сложные погодные условия

Снежная буря в Украине. Фото: rozhyshche.rayon

Сложные погодные условия в Украине ожидаются завтра, 27 ноября. В некоторых областях страны прогнозируют метели, сильный ветер и дождь. Также ожидается, что рост снежного покрова вырастет до 50 см.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сложные погодные условия в Украине 27 ноября

Из-за воздействия мощного циклона, который коснется Украины за исключением западных и восточных регионов, прогнозируются тяжелые погодные условия оранжевой степени риска:

В Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях ожидаются обильные снегопады.

В Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях будут сильные дожди и мокрый снег, местами с гололедицей. Кроме того, рост снежного слоя в этих районах составит 20-30 см, в отдельных местах до 40-50 см. Возможны метели, снежные заносы и гололед на дорогах.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыме пройдут дожди.

В северных, центральных, южных областях, а также в Крыму ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, в некоторых местах до 25 м/с.

В Одесской и Николаевской областях — до 25-30 м/с;

в западных и восточных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

На акватории Черного моря ветер усилится до 25-30 м/с. Высота волн будет 20-30 дм, а в день 26 ноября и ночью 27 ноября — 30-50 дм.

Погода в Украине 27 ноября

В Украине ожидается умеренный снегопад, который будет значительно усиливаться ночью в большинстве северных и центральных регионов, порой превращаясь в сильный снег, вызывая метели. В юго-восточных областях предвидится мокрый снег с дождем и местами гололед. Небольшой снег пройдет на западе и в большей части южных областей днем. На дорогах по всей стране возможна гололедица.

Скорость ветра будет варьироваться: северо-западный ветер в большинстве регионов, юго-западный в восточных областях, с порывами 17-22 м/с.

Ночью и утром во всех регионах Украины, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей, ожидаются порывы до 25-30 м/с.

Погода в Украине 27 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температурный режим будет различаться по регионам:

в западных областях ночью ожидается от -4…-9 °С, днем от 0…-5 °С;

в северных и центральных областях как ночью, так и днем температура будет колебаться от -2…-7 °С.

На остальных территориях температура будет варьироваться от +2…+4 °С в течение суток, в Крыму от +1…+6 °С.

Погода в Киеве и области 27 ноября

В Киевской области ожидается облачная погода, с особенно интенсивными снегопадами в восточных районах области. Днем прогнозируется снег умеренной интенсивности, сопровождающийся метелями и снежными заслоениями, при этом на дорогах будет гололед.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 17-22 м/с, усиливаясь до 25 м/с в ночные и утренние часы. Температура в регионе будет колебаться от -1…-6 °С как ночью, так и днем.

В Киеве температура ожидается на уровне -2…-4 °С как ночью, так и днем.

Погода в Киевской области 27 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Стихийные метеорологические явления в Украине 27 ноября

В понедельник, 27 ноября, по всей Украине ожидается ветер со скоростью 17-22 м/с, что соответствует желтому уровню метеорологической опасности. В ночные и утренние часы, за исключением западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей, порывы ветра усилятся до 25-30 м/с, при этом возможны метели, что поднимает уровень опасности до оранжевого.

В Киевской, Кировоградской и Полтавской областях прогнозируется выпадение снега, что также относится к желтому уровню опасности.

В Черниговской, Сумской и Черкасской областях ожидаются сильные снегопады и снежные заслоения, что соответствует оранжевому уровню опасности.

По всей территории страны на дорогах возможна гололедица, что также классифицируется как желтый уровень опасности.



Стихийные метеорологические явления в Украине 27 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в результате ухудшения погодных условий свою круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Такое решение было принято для того, чтобы быстро реагировать на ситуацию и не допускать проблем на дорогах.

Кроме того, мы писали, что 26 ноября в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий: вьюга, гололедица и сильный снег. Синоптики объявили желтый уровень опасности.