Погода в Украине 27 ноября - синоптики прогнозируют страшную стихию

Метель в Киеве. Фото: dumskaya.net

Украинцев предупредили о стихийно метеорологических явлениях в Украине в понедельник, 27 ноября. При этом названы области, которые пострадают больше всего.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Стихийные явления в Украине 27 ноября

Синоптики сообщили, что 27 ноября в Украине ожидаются сильные ветры со скоростью 17-22 м/с, что классифицируется как "желтый" уровень опасности.

Ночью и утром (исключая западные регионы, Житомирскую, Винницкую и Сумскую области) скорость ветра может достигать 25-30 м/с, с возможностью метелей, что соответствует "оранжевому" уровню опасности.

В Киевской, Кировоградской и Полтавской областях ожидается снегопад, снова отмеченный как "желтый" уровень опасности.

Стихийно метеорологические явления в Украине 27 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в результате ухудшения погодных условий свою круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Такое решение было принято для того, чтобы быстро реагировать на ситуацию и не допускать проблем на дорогах.

Кроме того, мы писали, что 26 ноября в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий: вьюга, гололедица и сильный снег. Синоптики объявили желтый уровень опасности.