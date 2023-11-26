Погода в Украине 27 ноября - синоптики прогнозируют страшную стихию

Синоптики прогнозируют страшную стихию в Украине — какие области попадут под удар
Украинцев предупредили о стихийно метеорологических явлениях в Украине в понедельник, 27 ноября. При этом названы области, которые пострадают больше всего.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Стихийные явления в Украине 27 ноября
Синоптики сообщили, что 27 ноября в Украине ожидаются сильные ветры со скоростью 17-22 м/с, что классифицируется как "желтый" уровень опасности.
Ночью и утром (исключая западные регионы, Житомирскую, Винницкую и Сумскую области) скорость ветра может достигать 25-30 м/с, с возможностью метелей, что соответствует "оранжевому" уровню опасности.
В Киевской, Кировоградской и Полтавской областях ожидается снегопад, снова отмеченный как "желтый" уровень опасности.
Напомним, что в результате ухудшения погодных условий свою круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Такое решение было принято для того, чтобы быстро реагировать на ситуацию и не допускать проблем на дорогах.
Кроме того, мы писали, что 26 ноября в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий: вьюга, гололедица и сильный снег. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
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