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Синоптики прогнозують страшну стихію в Україні — які області потраплять під удар

26 листопада 2023 17:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Погода в Україні 27 листопада - синоптики прогнозують страшну стихію
Завірюха у Києві. Фото: dumskaya.net
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українців попередили про стихійно-метеорологічні явища в Україні в понеділок, 27 листопада. При цьому названо області, які постраждають найбільше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Стихійні явища в Україні 27 листопада

Синоптики повідомили, що 27 листопада в Україні очікуються сильні вітри зі швидкістю 17-22 м/с, що класифікується як "жовтий рівень небезпеки".

Вночі та вранці (за винятком західних регіонів, Житомирської, Вінницької та Сумської областей) швидкість вітру може сягати 25-30 м/с, з можливістю хуртовин, що відповідає "помаранчевому" рівню небезпеки.

У Київській, Кіровоградській та Полтавській областях очікується снігопад, який знову відмічено як "жовтий" рівень небезпеки.

стихійно-метеорологічні явища в Україні
Стихійно-метеорологічні явища в Україні 27 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що внаслідок погіршення погодних умов свою цілодобову роботу розпочав Штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Таке рішення було ухвалено для того, щоб швидко реагувати на ситуацію та не допускати проблем на дорогах.

Крім того, ми писали, що 26 листопада в Одесі та області очікується погіршення погодних умов: завірюха, ожеледиця та сильний сніг. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

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